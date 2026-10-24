Andrea L’Arronge las im Rahmen des „Promitobers“ in Oberzeiring

Im Theo Oberzeiring wurde zu einer kurzweiligen und amüsanten Lesung mit der Schauspielerin Andrea L’Arronge geladen.

In diesem Oktober sind einige Prominente im Bezirk Murtal zu Gast. Dies ist dem umtriebigen Einsatz der Bibliotheksleiterinnen der Stadtbibliothek Zeltweg, der Bücherei Pöls, der Bücherei Oberzeiring, der Gemeindebücherei Fohnsdorf und der Buchhandlung Morawa zu verdanken. Das vorrangige Ziel der Damen war es, mit dem „Promitober“ auf die Bibliotheken aufmerksam zu machen.

Der Theatersaal des Theaters in Oberzeiring war zum Bersten voll, als die bekannte deutsche Schauspielerin Andrea L’Arronge ihr Buch „Der Zitronenbaum in meinem Garten“ vorstellte. Die zahlreichen Frauen im Theo-Saal hingen förmlich an den Lippen der smarten und sympathischen Gräfin aus der Soko Kitzbühel, als diese launig aus ihrem Schauspielerinnenleben erzählte – und dabei auch ganz uncharmant die Kehrseiten von Glanz und Glamour beleuchtete.

Nach der rund einstündigen Vorstellung bedankte sich das begeisterte Publikum mit viel Applaus bei Andrea L’Arronge für einen sehr kurzweiligen Abend.

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