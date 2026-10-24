Kimi Antonelli: „In diesem Jahr habe ich einen Schritt zurückgemacht“

Beim Grand Prix in Austin hat Kimi Antonelli seinen ersten WM-Matchball. Noch denkt der Italiener aber nicht an den Rekordtitel in der Formel 1.

Obwohl es noch gar nicht lange her ist, seit Kimi Antonelli in Bologna brav die Schulbank gedrückt hat, will sich der WM-Führende in Austin keineswegs mit Rechenspielen beschäftigen. Dass sich der sympathische Lockenkopf aus Bologna zum jüngsten Weltmeister der Formel 1 krönen wird, scheint fix. Die Frage ist nur, wann dem Mercedes-Youngster dieses Kunststück gelingt. „Es ist definitiv verrückt, wenn man darüber nachdenkt, aber genau deshalb werde ich nicht darüber nachdenken“, sagte der 20-Jährige vor dem wilden Rodeo auf der Strecke in Texas. „Anderen müsste schon eine Katastrophe zustoßen und für mich müsste es ein perfektes Wochenende werden, was eher unwahrscheinlich ist.“

Wie unwahrscheinlich es ist, zeigt ein Blick auf die möglichen WM-Szenarien. Antonelli geht mit 102 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell ins Rennwochenende. Bei einem Sieg des Italieners dürfte der Brite höchstens Neunter werden und Lewis Hamilton darf nicht über Rang fünf hinauskommen. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Am Vorgehen des Saisondominators ändert dies jedoch nichts. Das Motto für den Großen Preis der USA? „Ein Rennen nach dem anderen, bei jedem Rennwochenende einfach das Beste geben und dann werden wir sehen. Aber natürlich: Wenn ich meine Sache gut mache, wird das Ergebnis auch kommen.“

Viel Lehrgeld bezahlt

Mit seinen 20 Jahren würde Antonelli übrigens Sebastian Vettel als jüngsten Champion aller Zeiten ablösen. Der Deutsche war bei seinem Premierentitel 23 Jahre alt, was damals schon eine Sensation war. Wie erklärt sich also der drei Jahre jüngere Italiener die eindrucksvolle Saison in diesem Jahr? „Wenn man ein ganzes Jahr Erfahrung in der Formel 1 sammelt und dann im nächsten Jahr zurückkehrt, fühlt man sich einfach besser. Die Dinge passieren etwas leichter, weil man sie nicht mehr so krampfhaft erzwingt“, lautet die Theorie des WM-Führenden. Im Vorjahr habe er viel Lehrgeld bezahlt, kleine Fehler warfen Antonelli schnell aus der Bahn. Ganz anders die Situation in diesem Jahr, in dem er viele seiner acht Grand-Prix-Siege im Kopf entschied. „In diesem Jahr habe ich einen Schritt zurückgemacht und mich einfach darauf konzentriert, mich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren und es auch so weit wie möglich zu genießen. Nicht nur das Fahren selbst, sondern auch den gesamten Prozess. Mental war ich in diesem Jahr an einem viel besseren Ort als in der vergangenen Saison.“

Den Sekt haben die Ingenieure in der Mercedes-Box aber noch nicht eingekühlt, noch muss Antonelli die nötigen Punkte liefern. Für den Shootingstar sei alleine schon der Umstand, dass er sich in so einer Situation wiederfindet, „unglaublich. Es wäre ein Traum, etwas, wovon ich geträumt habe, seit ich klein war. Aber gleichzeitig muss ich weitermachen, weiter pushen, und es ist noch nicht vorbei.“