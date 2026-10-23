Beim SK Sturm sind Verhaltensweisen nicht verhandelbar

Die gelungene Kaderplanung und die Spielphilosophie sorgen dafür, dass die Grazer die vielen Ausfälle bisher gut kompensieren können.

„Es war ein fantastisches Fußballspiel meiner Mannschaft“, sagte Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch nach dem 1:0-Sieg in der Europa League gegen Olympique Marseille. Die Schwarz-Weißen zeigten gegen den französischen Topklub wahrlich eine bemerkenswerte Leistung. Hält man diese Form, sind die angepeilten zehn Punkte in der Europa League wohl möglich. Vier Punkte in drei Spielen mit einem erzielten Tor nennt man Effizienz.

Neun Spieler standen gegen die Franzosen nicht zur Verfügung. Daniil Khudyakov, Otar Kiteishvili, Seedy Jatta, Gizo Mamageishvili, Nelson Weiper, Emran Soglo, Filip Rozga, Leon Grgic und Jürgen Heil fehlten. Zudem wurden Niklas Geyrhofer und Szymon Wlodarczyk nicht für die Europa League gemeldet. Das macht in Summe eine Mannschaft, die dem SK Sturm nicht zur Verfügung steht.

Aber jene, die können und dürfen, haben eindrucksvoll ihr Können bewiesen und den ersten Saisonsieg auf internationalem Parkett gefeiert. Der Sieg war weder ein Zufallsprodukt, noch ist er glücklich ausgefallen. „Der Sieg ist nicht passiert, er wurde erspielt und erkämpft“, sagt Ingolitsch und führte weiter aus: „Was die Mannschaft leistet, in der Konstellation, ist für mich außergewöhnlich.“

Noch mehr an Bedeutung bekommt die Leistung, weil die Mannschaft sehr jung und auf internationaler Ebene noch sehr unerfahren ist. Einzig Jon Gorenc Stankovic hatte in den vergangenen Jahren kontinuierlich Erfahrung mit einer Drei- bzw. Vierfachbelohnung. Beim Slowenen standen Spiele im Nationalteam, im Europacup, in der Meisterschaft sowie im Cup auf der To-Do-Liste. Alle anderen aktuell zur Verfügung stehenden Sturm-Spieler kennen diese Art der Belastung nicht. Die Konstellation wird aufgrund der Verletztenliste im Großen und Ganzen so bleiben. „Ich hoffe, dass der Tank nicht ausgeht“, sagt der Trainer. Neun Spiele in 29 Tagen haben die Grazer zu absolvieren, vier Begegnungen wurden mit drei Siegen und einer Niederlage absolviert.

Dass die Leistungsstärke trotz des personellen Aderlasses kaum nachlässt, liegt zum einen an der Spielphilosophie, die den Ausfall von Spielern im Kollektiv abfängt. Ingolitsch: „Verhaltensweisen auf dem Platz sind nicht verhandelbar.“ Und zum anderen an der Kaderplanung. Sport-Geschäftsführer Michael Parensen ist es trotz Einsparungen gelungen, einen breiten Kader mit Qualität zusammenzustellen. Obwohl Ingolitsch nur einen minimalen Spielraum hinsichtlich einer Rotation hat, ist davon auszugehen, dass am Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen Ried der eine oder andere frische Spieler zum Einsatz kommt.