SPÖ in der Krise: Nur ein Wechsel an der Spitze wird zu wenig sein

Die SPÖ ist in einer schweren Krise. Ein Wechsel an der Parteispitze soll die Wende bringen. Doch das wird zu wenig sein.

Laut einer Umfrage liegt die SPÖ nun bei 12 Prozent, hinter den Grünen und knapp vor Neos: Kleinparteien unter sich. Die Konsequenzen: Andreas Babler, der erst kürzlich als Parteichef bestätigt worden war, wird entmachtet, zwei Aufpasser werden ihm zur Seite gestellt. Im kommenden Jahr soll dann ein neuer Vorsitzender die Zügel in die Hand nehmen und den Aufholprozess einleiten. Der Glaube kann bekanntlich Berge versetzen.

Dass es an einer defizitären Führung liegt, wenn eine ruhmreiche politische Bewegung dem Abgrund entgegentaumelt, ist für die Sozialdemokratie ein besonderes Problem. Es gehört zu ihrer Ideologie und Programmatik, dass dem Einzelnen gegenüber Kollektiven, Organisationen und solidarischen Zusammenschlüssen ein geringerer Stellenwert eingeräumt wird: Die Partei ist alles. Schon der bloßen Andeutung eines Führerprinzips muss sie mit dezidierter Ablehnung begegnen. Dass SPD und SPÖ gerade unter dominanten Politikern wie Willy Brandt oder Bruno Kreisky ihre größten Erfolge feierten, dürfte wohl eine Laune des Weltgeistes gewesen sein.

Charismatiker als Rattenfänger

Die verständliche Sehnsucht nach einer charismatischen Figur, die die Menschen begeistert, ist aus demokratiepolitischen Gründen nicht unproblematisch: Nur allzu oft erweisen sich Charismatiker als Rattenfänger. Allerdings: Nüchterne Pragmatiker oder ideologische Sektierer verstehen es kaum, die Massen zu mobilisieren. Der gespenstische Auf- und Abtritt Gerhard Zeilers, die panischen Reaktionen der Landesparteien, das Herumlavieren um klare Lösungen bei gleichzeitiger Beteuerung, wie großartig man doch sei – all das demonstriert das Elend dieser Partei. Ob es durch kosmetische Personalrochaden gelingen wird, langfristig den Niedergang aufzuhalten, bleibt fraglich.

Dem Mangel an geeigneten Persönlichkeiten entspricht – und das ist letztlich entscheidender – ein gravierender Mangel an Vorstellungen von der Rolle der Sozialdemokratie in einer sich rasant wandelnden Gesellschaft. Der viel beschworene Antifaschismus ersetzt weder eine Analyse noch ein Programm. Im Gegenteil: Mit ihrem Kampf gegen rechts wendet sich die Linke paradoxerweise gegen ihre Stammklientel, die überwiegend zu den Populisten abgewandert ist. Ein Grundfehler der Sozialdemokratie bestand darin, zu glauben, dass es keine Arbeiterschicht mehr gebe und man sich stattdessen auf urbane Milieus, Pensionisten oder muslimische Migranten konzentrieren müsse. Das ist zu wenig, zumal neue, oft prekäre Formen der Erwerbstätigkeit – von der Scheinselbständigkeit bis zum Kleinunternehmen – lange ignoriert wurden.

Generell fehlt das Sensorium für die tiefgreifenden Krisen unserer Zeit. Staatsgläubigkeit reicht nicht aus. Erinnert man sich daran, wie im frühen 20. Jahrhundert der Austromarxismus nach einer philosophischen Fundierung der Arbeiterbewegung suchte, muss man an der geistigen Unbedarftheit der Gegenwart verzweifeln.

Wie sehen zukunftsweisende Überlegungen aus?

Wo ist eigentlich die genuin sozialdemokratische Theorie zu einer Lebenswelt, die von der künstlichen Intelligenz so geprägt sein wird wie die jüngere Vergangenheit von der Industrialisierung? Wie sehen zukunftsweisende Überlegungen zum Verhältnis von Kapital und Arbeit in einer Ökonomie aus, in der die Algorithmen der Digitalkonzerne in hohem Maße selbst zu Faktoren der Wertschöpfung werden?

Mit nostalgischen Rückblicken auf den jungen Kreisky, der Forderung nach Erbschafts- und Vermögenssteuern und der Beteuerung, dass man mit KI kritisch umgehen müsse, werden wir nicht weit kommen. Der Sozialstaat wird sich nur erhalten lassen, wenn seine Grundlagen unter den Bedingungen von KI und Robotik neu justiert werden. Wer heute nicht darüber nachdenkt, wird morgen dazu keine Gelegenheit mehr haben.