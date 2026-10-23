Die Rampensäue suhlten sich wieder in Schamlosigkeit

Die neue Folge von „Forsthaus Rampensau“ liefert reichlich Stoff zum Fremdschämen. Doch sollte man Nietzsches Warnung vor dem Abgrund beherzigen.

„Wo das Schamgefühl sinkt, aber der Druck steigt“: So moderiert die leicht ironische Stimme aus dem Off die neueste Folge „Forsthaus Rampensau“ auf Joyn und ATV an. Hat unsere Gesellschaft die Scham verlernt? Schaut man den Kandidaten auf der Lavanttaler Hütte zu, könnte man meinen: Ja. Und man kommt zum Schluss, dass es vielleicht doch besser wäre, gewisse Leute würden sich mehr schämen.

Zwischen kindischem Gezanke, derbem Stumpfsinn und der beiläufigen Normalisierung des Pornografischen wird gespielt: Rätsellösen vom Hochsitz aus – oder „Notstand am Hochstand“. Der geneigte Zuseher darf über die Dummheit und Niveaulosigkeit der anderen lachen, sich erhaben fühlen. Doch wie der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche einst anmerkte: „Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“ Man sollte „Forsthaus Rampensau“ also mit Vorsicht „genießen“.

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Gewonnen haben das Spiel auf jeden Fall Reality-Star Phillip und Content-Creator Rafael. Das Gespann ist dadurch beim nächsten Mal gegen das Hinausgewähltwerden durch ihre Mitbewerber um die Krone der Schamlosigkeit gefeit.

Für Simone Lugner, die letzte Witwe des bekannten Baumeisters („Bienchen“), hat das Trauerspiel zumindest ein Ende. Sie und ihr Spielpartner Alex müssen nach einem verlorenen Entscheidungsspiel ihre Koffer packen. Die Verabschiedung vergleicht sie mit dem Begräbnis ihres Ehemannes.