„In Kapfenberg werden 70 bis 80 Millionen Euro investiert“

Viele Baustellen säumen das Stadtbild der drittgrößten steirischen Stadt. Es gibt auch Aufregung über Staus. Bürgermeister Bachernegg nimmt dazu Stellung und gibt ein Versprechen ab.

Viele Straßenbaustellen, aber auch sonst wird einiges gebaut. Hier etwa ein Bild von Arbeiten bei der neuen Rot-Kreuz-Dienststelle

Der Bericht über die Baustellen, insbesondere auch auf den Straßen in und um Kapfenberg, hat teilweise heftige Reaktion hervorgerufen. So mancher sieht sich in der Kritik bestätigt, dass die Baulose besser koordiniert werden müssten.

Was sagt der Bürgermeister dazu? „Es ist klar, dass derzeit viel los ist, aber für manche Baustellen können wir nichts“, erklärt Matthäus Bachernegg (SPÖ). So seien etwa die Arbeiten an der Semmering-Schnellstraße (S 6) samt längerer Sperre der Autobahnabfahrt von der Stadt kaum beeinflussbar.

© KLZ / Patrick Neves Bürgermeister Matthäus Bachernegg

Er bittet um Verständnis und verweist darauf, dass in der Stadt durch die verschiedenen Projekte auch sehr viel bewegt würde. „Es werden rund 70 bis 80 Millionen Euro investiert“, zählt er nicht nur die Landesstraßen-Zusammenlegung, sondern auch den Bau der Kinderkrippe, das neue Heizwerk und die Errichtung der neuen Rot-Kreuz-Zentrale für Kapfenberg auf.

„Es geht etwas weiter“

Nicht alle Kosten stemme die Stadt, dennoch würden diese Summen den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute kommen. „So gesehen stehe ich zu den Baustellen, für mich sind sie auch ein Zeichen, dass etwas weitergeht. Deshalb bin ich da“, so der Stadtchef, der bei der Gemeinderatswahl im Vorjahr die absolute Mehrheit erhielt.

© Neugebauer Architektur ZT Gmbh So soll das Gebäude „Am Sagacker“ aussehen: Der sechsstöckige Bau wird die neue Dienststelle für das Rote Kreuz Kapfenberg und 20 Wohnungen beherbergen

Wobei er bekennt: „Ich ärgere mich mitunter ja auch, wenn ich wo warten muss, aber man muss schon sehen, was wir dafür bekommen“, meint er und gibt ein Versprechen ab: „Wir lassen keine Baustelle einen Tag zu lange offen.“

Überraschungen unter der Erde

Nicht immer sei allerdings klar, wie aufwendig manche Arbeiten seien. „Gerade beim Graben der Fernwärme stoßen wir immer wieder auf alte Leitungen oder Rohre, die oft viele Jahrzehnte vorher verlegt wurden und die in keinem Plan eingezeichnet sind.“ Mitunter müssen dann Wasser oder Kanal neu verlegt oder Lösungen gefunden werden.

Zudem sei die Sache auch technisch komplex: Die langen Rohrleitungen der Fernwärme müssen verschweißt werden. Das geht wiederum nur, wenn das Wetter passt, und selbst dann stehen Druckprüfungen an, bevor man die Gräben verschließen könne. Der Asphalt wird dann ohnehin erst nach einer gewissen Setzungszeit aufgetragen.

© Stadtwerke Kapfenberg Der Spatenstich als Startschuss für das Fernwärmeprojekt heuer im Jänner, kommendes Jahr soll finalisiert werden

Bachernegg verweist auch auf ein Tool der Stadtwärme Kapfenberg GmbH, wo auf einer Google-Karte die Projekte und Baufortschritte an einzelnen Standorten näher beschrieben sind.

Mit der Fernwärme samt neuem Biomasseheizwerk als Herzstück bekomme die Stadt ein modernes, umweltfreundliches System, heißt es bei den Verantwortlichen: So werden etwa auch Abwärmequellen der Industrie integriert. Jährlich können damit 15.000 Tonnen CO₂ eingespart werden. In Summe werden 26 Trassenkilometer verlegt. Die Investitionen alleine für dieses Projekt belaufen sich auf rund 13 Millionen Euro.