Als große Gejagte geht Julia Scheib in den Weltcup-Auftakt in Sölden. Die Riesentorlauf-Weltcupsiegerin hat eine neue Waffe und altbekannte „Probleme“.

Wenn der Medienmarathon seinen Höhepunkt erreicht, die ersten Trainingsschwünge auf dem Rennhang gefahren werden und es in den Skischuhen so richtig kribbelt, dann macht Julia Scheib bewusst einen Schritt zurück. Die Steirerin tankte vor dem Auftakt auf dem Rettenbachferner Kraft in der steirischen Heimat, brauchte bewusst etwas Abstand von den Gipfeln und Gletschern des Tirolerlandes. „Ich hatte noch ein paar Tage daheim und das tat mir gut“, verriet die amtierende Riesentorlauf-Weltcupsiegerin, ehe sie sich als wohl gefragteste Person des gesamten Ötztals nach Sölden begab.

Dort, wo vor einem Jahr der Stern des ewigen Talents erst richtig aufging. Mit ihrem ersten Weltcup-Sieg beendete sie nicht nur die jahrelange Durststrecke der österreichischen Riesentorlauf-Frauen, sondern legte auch den Grundstein für den größten Erfolg ihrer Karriere: die kleine Kristallkugel für den Disziplinensieg. „Sölden war im Vorjahr der Startschuss zu etwas Großem und für das bin ich sehr dankbar. Davor hat mich der Hang aber auch schon öfter abgeworfen. Ich möchte heuer aber trotzdem frisch nach Sölden kommen und ausblenden, was war. Es soll eine Art Neustart sein.“ Verwalten oder gar ausruhen sind Fremdwörter für die Frauentalerin. Vielmehr arbeitete Scheib daran, die „100-Prozent-Mentalität“ so gut es geht hinunterzuschrauben.

Es braucht nicht immer 100 Prozent

Nein, das ist keine Verwechslung, sondern tatsächlich der Plan für den kommenden Winter – zumindest wenn es nach Gruppentrainer Martin Sprenger geht. „Sie weiß mittlerweile, wann es 80 oder 60 Prozent braucht und gibt nicht immer und überall 100 Prozent. Das macht sie konstanter und diese Konstanz braucht es auch.“ Ob die Athletin es selbst ähnlich sieht? „Ja, das war sehr wichtig. Mit dieser Konstanz kannst du viel mehr angreifen. Das ist vor allem auf diesem Hang enorm wichtig.“ Gelingt es der Weststeirerin tatsächlich, ihr Talent noch konstanter als im Vorjahr auf die Piste zu bringen, führt der Sieg im Riesentorlauf-Weltcup wohl auch heuer nur über Scheib.

Als große Gejagte fühlt sie sich jedenfalls nicht, die Konkurrenz sei stärker denn je. Vor allem mit Mikaela Shiffrin rechnen viele im Riesentorlauf, nachdem sie ihre Slalomski für den Großteil der Saison an den Nagel gehängt hat. „Ich glaube, dass du nach so einer langen Zeit an der Weltcup-Spitze einmal eine Veränderung brauchst, um einen neuen Reiz zu setzen. Jede Veränderung bringt dir viel für den Kopf und das wird sie auch gespürt haben.“

Kein Fan von Skihallen

Große Veränderungen gab es bei Scheib im Sommer nicht, außer die meisten Super-G-Trainingstage ihrer Karriere. Dabei habe auch die kleine Kristallkugel geholfen. „In den vergangenen Jahren hat es schon ein paar Tage gedauert, bis ich das richtige Gefühl aufgebaut habe im Training. Heuer war es sofort da.“ Dieses „Gefühl holte sie sich im Sommer vor allem in Südamerika und auf dem Gletscher. Eine Skihalle besuchte die 28-Jährige in dieser Saison nicht. Zur Thematik um einen möglichen Bau einer solchen in Österreich hat der ÖSV-Star eine klare Meinung: „Natürlich muss man schauen, ob es finanziell überhaupt möglich ist“, erklärte die Steirerin und holte etwas aus. „Ich habe auf der Hebalm Skifahren gelernt, einem Skigebiet, das es nicht mehr gibt. Die Kinder aus meiner Region haben jetzt also nicht mehr die gleichen Möglichkeiten, die ich gehabt habe. Deshalb wäre ich eher dafür, kleinere Skigebiete zu unterstützen, um sie zu erhalten.“

Der nächsten Generation versucht sie übrigens auf andere Art und Weise etwas zurückzugeben – trotz bekannter Probleme. „Früher war ich traurig, wenn ich meine Vorbilder nach Autogrammen gefragt habe und sie hatten keine Karten dabei. Heute geht es mir gleich, wenn mich Kinder ansprechen und ich sie vergessen habe. Aber es ist schön, das Leuchten in ihren Augen zu sehen.“