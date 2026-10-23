Rund 90 Kampfsportlerinnen und Kampfsportler kamen in St. Barbara zu einem Benefizseminar zusammen. Die Einnahmen kommen denen zugute, die auf Unterstützung angewiesen sind.

Der Jiu Jitsu Verein Zanshin veranstaltete ein Kampfkunst-Charityseminar für den VinziMarkt in St. Barbara

Kampfkunst und Gemeinschaft standen zuletzt in Sankt Barbara im Mürztal im Mittelpunkt. Der Jiu Jitsu Verein Zanshin organisierte ein zweitägiges Charity-Kampfkunstseminar, das rund 90 Kampfsportlerinnen und Kampfsportler aus der Steiermark, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Bayern zusammenführte.

Das Besondere daran: Nicht nur die Begeisterung für die Kampfkunst verband die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch der Wunsch, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen.

Unterschiedliche Kampfkünste

Für das Benefizseminar konnten neun hochkarätige Trainer gewonnen werden, die zu den hochkarätigen Vertretern ihrer jeweiligen Kampfkunstsparten zählen. „Sie stellten ihr Wissen und ihre Erfahrung kostenlos zur Verfügung und ermöglichten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Training auf höchstem Niveau“, freut sich Parwin Seidl-Taghawi vom Jiu Jitsu Verein.

© zVg Der Jiu Jitsu Verein Zanshin besteht seit 2024 und zählt mittlerweile rund 70 Mitglieder

Das Programm bot dabei die Gelegenheit, unterschiedliche Kampfkünste und Trainingsmethoden kennenzulernen. Trainiert wurden unter anderem Brazilian Jiu Jitsu (BJJ), Taekwondo, traditionelles Jiu Jitsu, Iaijitsu, Aikido, Goshindo sowie Jiu Jitsu-Selbstverteidigung.

Mehrere Tausend Euro

Der gesamte Erlös des zweitägigen Seminars, es handelt sich um mehrere tausend Euro, wurde dem VinziMarkt in Sankt Barbara (Wartberg) gespendet. Die Freude über das Ergebnis ist besonders groß: Mit der Spende erhielt der VinziMarkt nach Angaben der Veranstalter die größte Einzelspende seiner bisherigen Geschichte.

Der VinziMarkt erfüllt in der Region eine wichtige soziale Aufgabe. Er ermöglicht Menschen, die finanziell stark belastet sind und sich reguläre Einkäufe im Supermarkt kaum oder nicht mehr leisten können, Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zu erschwinglichen Preisen zu erwerben. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist diese Unterstützung für viele Menschen von großer Bedeutung.