Sie heißen in Zeiten sozialer Kälte und Einsamkeit jeden willkommen

Die Teestube im Franziskanerkloster in Lienz ist geöffnet. Zwei Ehrenamtliche sind vor Ort, sorgen für Gemütlichkeit, Wohlbefinden und stehen gerne für ein Gespräch zur Verfügung.

Ein warmer, geschützter Raum mit angenehmer Kaffeehausatmosphäre und ohne Konsumzwang, das ist die Teestube in Lienz. Über einen Seiteneingang des Franziskanerklosters gelangt man auch barrierefrei in die einladenden Räumlichkeiten, wo es von Dienstag bis Freitag (11 bis 15 Uhr) nicht nur alkoholfreie Getränke, kleine Imbisse, Kuchen oder frisches Obst gibt, sondern auch eine täglich frisch zubereitete Klostersuppe. „Das ist sozusagen unsere Spezialität“, verrät Michaela Huber, die Koordinatorin des Dekanats Lienz. Zusammen mit der Caritas und dem Franziskanerkloster wurde die Teestube im Frühjahr 2025 ins Leben gerufen und ist vor wenigen Tagen in die dritte Saison gestartet. Bis Mitte Mai 2027 werden die Pforten offen sein.

Plaudern, Stricken und Wohlfühlen

„Die ursprüngliche Idee war wohnungs-, und mittellosen Menschen in der kalten Jahreszeit untertags einen Aufenthaltsort anzubieten. Aber natürlich ist jeder herzlich eingeladen zu uns zu kommen“, beschreibt Huber das Wesen der Teestube in Lienz. Zwei Ehrenamtliche sind jeden Tag vor Ort, sorgen für Gemütlichkeit, allgemeines Wohlbefinden und stehen jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung. Wer in Ruhe Zeitung lesen, etwas spielen oder gar stricken will, kann dies in der Teestube auch machen. Hunde sind natürlich willkommen, ist es doch ein Franziskanerkloster.

© KLZ / Karin Nagele Teestube in Lienz: Zu Mittag gibt es eine Suppe

„Die Zeiten sind rauer geworden, die soziale Härte und Kälte haben viele Menschen erfasst, die nie zuvor in ihrem Leben davon betroffen waren. Einsamkeit wird ebenso immer häufiger zur Geißel von vor allem älteren Menschen“, weiß die Dekanatskoordinatorin, die selbst auch in der Teestube aktiv ist. Rund 35 Ehrenamtliche versehen unaufgeregt, freundlich und ruhig ihren Dienst, jeder kommt ein- bis zweimal im Monat dran.

© Archiv Franziskanerpater Martin Bichler hatte die Idee für die Teestube

Johanna Hopfgartner, bis Dezember letzten Jahres Lehrerin in einer Mittelschule, ist es, die beim Teestuben-Besuch die köstliche, von Franziskanerpater Martin Bichler gekochte, Suppe mit frischem Brot serviert. „Ich bin sehr gerne hier, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist spannend. Herzlichkeit und Dankbarkeit der Gäste sind immer spürbar“, erklärt Hopfgartner. Zustimmendes Kopfnicken der anwesenden Gäste, die sich über Neuzugänge sehr freuen würden. „Traut euch her, hier ist es schön“, lässt der täglich anwesende Philosoph vom ersten Tisch mit einem Augenzwinkern wissen.