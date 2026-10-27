Seit 2001 ist Harald Steinlechner Geschäftsführer der Ennstal Milch. Seine größten Meilensteine der letzten 25 Jahre und ein Blick in die Zukunft.

1986 ist Harald Steinlechner in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hat eine Lehre als Molker und Käser bei der Ennstal Milch in Stainach begonnen. Dass er 15 Jahre später einmal die Geschäftsführung des Betriebs übernehmen würde, habe er sich aber nie erträumt. „Nach meiner Meisterprüfung wollte ich erst einmal etwas anderes sehen“, erzählt der 56-Jährige.

Es folgten mehrere Auslandsaufenthalte und weitere Ausbildungen, trotzdem blieb der gebürtige Stainacher dem Unternehmen stets erhalten, brachte sich ins Qualitätsmanagement ein und wurde Betriebsleiter. „Willst du etwas werden und Verantwortung übernehmen?“, habe ihn irgendwann ein Vorstandsmitglied gefragt. „Da spürte ich, das ist der Weg, den ich gehen will. 2001 übernahm ich dann mit 31 Jahren die Geschäftsführung.“

Legt noch selbst Hand an

Rückblickend auf die letzten 25 Jahre nennt Steinlechner die Neuausrichtung der Molkerei im Jahr 2005 als seinen größten Meilenstein. „Damals haben wir 22 Millionen Euro investiert und begonnen, uns auf lang haltbare Produkte zu spezialisieren.“ Heute beliefert die Ennstal Milch rund 250 Kunden weltweit (wir berichteten).

1 / 3 Der Firmensitz befindet sich in Stainach © Ennstal Milch

Auch wenn ihn die Tätigkeit als Geschäftsführer sehr erfülle, vermisse er „ab und zu die direkte Arbeit mit dem Produkt. Als die Produktion kürzlich stillstand, habe ich um 19 Uhr noch spontan mitgearbeitet“, erzählt Steinlechner lachend. Normalerweise halten aber die rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Betrieb am Laufen.

„Stolz auf unser Team“

„Die modernsten Anlagen sind nichts wert ohne geschultes Fachpersonal. Ich bin sehr stolz auf unser Team“, so Steinlechner. Aktuell laufen die Maschinen heiß, ist das Unternehmen doch mit Aufträgen bis 2028 ausgelastet. 2025 konnte die Ennstal Milch einen Umsatz von 142 Millionen erzielen. Um der Nachfrage in Zukunft gerecht zu werden, sollen im nächsten Jahr 30 neue Arbeitsplätze entstehen.