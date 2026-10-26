Großes Lehrlingscasting findet heuer wieder in Feldkirchen statt

Das Lehrlingscasting der Wirtschaftskammer Feldkirchen geht in die nächste Runde. Am 3. Dezember lädt man in den Stadtsaal Feldkirchen.

Auch in diesem Jahr lädt die Wirtschaftskammer Feldkirchen wieder zu einem großen Lehrlingscasting in den Stadtsaal Feldkirchen – und zwar am 3. Dezember von 8 bis 14 Uhr. Dort haben junge Menschen aus verschiedenen Schulen die Möglichkeit, mit heimischen Betrieben ins persönliche Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung bietet auch den regionalen Unternehmen eine Gelegenheit, ihre Lehrberufe und Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen, direkt mit potenziellen Lehrlingen zu sprechen und frühzeitig Kontakte zu den Fachkräften von morgen zu knüpfen.

Die teilnehmenden Schulen sind heuer die Mittelschule Moosburg, die Musikmittelschule Feldkirchen, die Mittelschule Feldkirchen-digital sowie die Polytechnische Schule Feldkirchen. Einzelanmeldungen ohne Schulanbindung sind ebenso möglich. Die Anmeldung für Schülerinnen und Schüler wird am 27. Oktober freigeschaltet und geht bis 27. November.