Bessere Erreichbarkeit soll Chancen für Obersteiermark stärken

Die SPÖ sieht in der Entwicklung neuer Verkehrsachsen eine „Jahrhundertchance“ für die Obersteiermark, die es nun bei der Wertschöpfung, der Gesundheit und Sicherheit zu nutzen gelte.

„Die Obersteiermark darf nicht zum bloßen Durchzugsraum werden. Sie muss selbst zu einem starken Arbeits-, Wirtschafts- und Lebensraum werden“, betont Helga Ahrer, dritte Landtagspräsidentin, bei einer Pressekonferenz der SPÖ in Leoben. Die entscheidende Frage sei nicht, ob sich die Region verändere, sondern „ob wir diese Veränderung gemeinsam und im Interesse der Menschen gestalten“.

Mit der Koralmbahn, dem Semmering-Basistunnel und der Weiterentwicklung der Pyhrn-Schober-Achse stehe die Obersteiermark vor einer „historischen Entwicklung“, sind sich Ahrer, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Nationalratsabgeordneter Wolfgang Moitzi sicher. Es müssten aber auch Menschen in Seitentälern und kleineren Gemeinden Arbeitsplätze, Schulen, Betreuungseinrichtungen, Gesundheitsangebote und Bahnhöfe „verlässlich erreichen“ können.

Gute regionale Anschlüsse gefordert

So fordern sie neben den „leistungsfähigen Hauptachsen“ gute regionale Anschlüsse. Die Weiterentwicklung der S36 und der Pyhrn-Schober-Achse sowie der viergleisige Ausbau der Bahnverbindungen zwischen Bruck und Graz seien zentrale Ziele. Denn eine verbesserte Erreichbarkeit mache die Obersteiermark auf allen Ebenen attraktiver – etwa als Wohnregion, denn neue Verbindungen würden auch die Wertschöpfung steigern und Arbeitsplätze schaffen. Es gebe starke Voraussetzungen wirtschaftlicher Natur. Um diese weiter auszubauen, will die SPÖ einen „Steiermark-Fonds“ für die Bereiche Innovation und Industrie.

Als weitere essenzielle Standortfaktoren führen Ahrer, Moitzi und Leichtfried die Gesundheit und die Sicherheit ins Treffen. Man mache sich daher für den Erhalt aller Krankenhausstandorte in der Region stark, fordere mehr kassenärztliche Stellen, den Ausbau der „wohnortnahen“ Primärversorgung sowie Community Nurses in allen obersteirischen Bezirken. Die Polizei, die Feuerwehren, Rettungsorganisationen und Zivilschutz sollten gestärkt, Frauen- und Opferschutzeinrichtungen weiter ausgebaut werden.

„Obersteiermark-Gipfel“ einberufen

Die SPÖ wolle als nächsten Schritt einen „Obersteiermark-Gipfel“ einberufen, bei dem neben Bund, Land und Gemeinden von allen relevanten Stakeholdern ein „verbindlicher Zukunftsplan“ für die gesamte Region entwickelt werden solle. Bei dieser Gelegenheit sollen prioritäre Projekte festgelegt, politische Zuständigkeiten abgesteckt, Finanzierungsvarianten erarbeitet und „überprüfbare“ Umsetzungsschritte vereinbart werden.