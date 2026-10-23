In vier Minuten zum Gipfel: Arbeiten an Achtersesselbahn gehen ins Finale

Am 4. Dezember, also zu Saisonstart, geht am Kreischberg die neue Achtersesselbahn am Rosenkranz in Betrieb. Ein Besuch auf der Megabaustelle.

Von einem „Meilenstein“ spricht Kreischberg-Geschäftsführer Reinhard Kargl mit Blick auf die neue Seilbahn. Mit der Montage des Seils gingen die Arbeiten an der neuen Achter-Sesselbahn in dem Skigebiet ins Finale. 52 Millimeter ist es dick und drei Kilometer lang.

Die neuen Stationsgebäude stehen ebenfalls schon. Die Bergstation wurde um 75 Meter Richtung Osten versetzt, erklärt Kargl. Aufgrund des Windes, der auf rund 2100 Metern am höchsten Punkt des Skigebietes schon einmal kräftig blasen kann, verfügt die neue Station über zwei Ausfahrten. Bei starkem Gegenwind wird aus technischen Gründen die vordere Ausfahrt geschlossen. Die Wintersportler verlassen die Bahn in diesem Fall über die seitliche Ausfahrt.

Nur ein Schmankerl, von dem die beiden Geschäftsführer Reinhard Kargl und Karl Fussi im Rahmen einer „Baustellentour“ zu berichten wissen. Der im Jahr 1994 errichtete Zweiersessellift wird ja gegen eine Achtersesselbahn ausgetauscht. Die Zweiersessel wurden in den Sommermonaten verkauft und fanden reißenden Absatz. Nun warten die 77 brandneuen Achtersessel mit Abdeckhaube auf ihre erste Saison.

Angezuckerter Rosenkranz

Die neue Bahn lässt die Vorfreude bei Kreischbergfans auf die nahende Wintersaison jedenfalls steigen. Modern und komfortabel lässt es sich wohl gut zusammenfassen, was die Wintersportler künftig am bereits angezuckerten Rosenkranz erwartet.

Die Beförderungskapazität wird auf 4000 Personen pro Stunde gesteigert – und statt bisher zwölf ist man in vier Minuten am Rosenkranz. Der Gipfel mit seinem atemberaubenden Ausblick in alle Himmelsrichtungen ist laut Geschäftsführer Karl Fussi mit ein Grund, warum der Kreischberg bei Wintersportlern aus dem In- und Ausland beliebt ist. Das einfache Gipfelkreuz am Rosenkranz dient als entsprechend begehrtes Fotomotiv.

1 / 2 Die beiden Geschäftsführer Reinhard Kargl und Karl Fussi vor der neuen Bergstation © KLZ / Michaela Egger

Schluckspecht

Unten bei der Talstation wird Skifahrern ab diesem Winter mehr Platz zur Verfügung stehen. Denn nicht nur die Sesselbahn präsentiert sich nigelnagelneu, sondern auch der Schluckspecht – also jene Lokalität, in der „Après-Ski“ am Programm steht. Eine richtige Almhütte mit Riesenterrasse ist etwas entfernt vom bisherigen Standort entstanden, wodurch sich der Bereich deutlich öffnet. Innen präsentiert sich das Lokal mit ungewöhnlichen dekorativen Elementen, darunter vier dicke Zirbenbaumstämme, die bis an die Decke reichen. Drei Stockwerke hat der Schluckspecht insgesamt, oben will man eventuell eines Tages ein Restaurant errichten, wie Inhaber Ulrich Siebenhofer berichtet.

18 Millionen Euro Invest

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Was die Sesselbahn angeht, stehen nun unter anderem Arbeiten an der Innenausstattung bei den Stationsgebäuden an. Einstellungs- und Programmierarbeiten müssen ebenfalls noch durchgeführt werden, die behördliche Abnahme wird kurz vor Saisonstart am 4. Dezember stattfinden. Die Investitionskosten liegen bei rund 18 Millionen Euro. Der Rosenkranz-Schlepper bleibt übrigens bestehen.

Daten und Fakten - Länge: 1,44 Kilometer

- Talstation auf 1722 Metern Seehöhe

- Bergstation auf 2118 Metern Seehöhe

- 396 Meter Höhendifferenz

- 77 Stück Achtersessel mit Haube

- Förderleistung 4000 Personen/Stunde

- Fahrgeschwindigkeit: 6 Meter/Sekunde

- Fahrzeit: 4 Minuten

- 15 Seilbahnstützen

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