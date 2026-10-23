Innerhalb weniger Tage stürzten eine Rehgeiß und ein Rehbock in Weiz in einen Teich. Alfred Rumpf entdeckte eines der Tiere, Jäger Rupert Friedl fischte es heraus.

Kurios und traurig zu gleich: Innerhalb weniger Tage fielen eine Rehgeiß und ein Rehbock in den Teich am „Augsten“ zwischen Weiz und Mortantsch. Die Geiß konnte sich am Montag selbst aus ihrer misslichen Lage befreien und schaffte es selbst aus dem Wasser. Doch der Bock brauchte Hilfe.

Wie immer sah Alfred Rumpf, Obmann des ESV Lieb Bau Weiz I, am Gelände der Stocksportler in Göttelsberg nach dem Rechten. Gleich neben der Stockbahn befindet sich der Teich. Dort fand Rumpf am Freitag den Rehbock vor, der es offensichtlich nicht mehr selbst aus dem Wasser schaffte.

1 / 2 Ein Rehbock fiel am Freitag in den Teich am „Augsten“ in Weiz. © Kk

„Ich hab die Feuerwehr angerufen. Die hat die Polizei angerufen“, erzählt er. Wenig später waren mehrere Fahrzeuge und Einsatzkräfte vor Ort. Auch Rupert Friedl, Aufsichtsjäger von Mortantsch, stieß dazu. Doch der Rehbock ließ sich nicht locken. Auch über eine aus Holz gebaute Rampe wollte er nicht raus. „Er war schon ziemlich erschöpft“, erzählt Friedl.

Es stellte sich die Frage: Muss man das Tier erlösen oder es nakotisieren? Beides kam für Aufsichtsjäger Friedl nicht in Frage. „Ich schickte alle fort. Es sollte Ruhe einkehren. Ist doch klar, dass der Bock nicht zur Rampe kommt, wenn da alle Einsatzkräfte warten.“

1 / 3 Bezirksjägermeister Josef Kleinhappl mit Rupert Friedl und Alfred Rumpf. © KLZ / Julia Kammerer

Friedl kehrte nach einiger Zeit wieder zurück. Doch der Rehbock war noch immer im Wasser. Auch zur Rampe treiben ließ er sich nicht. „Ich bin dann zum Auto und hab einen Zuggurt geholt.“ Daraus baute sich der erfahrene Jäger ein Lasso und erwischte den erschöpften Bock am Krickerl, also am Geweih.

© Kk Jäger Rupert Friedl baute mit einem Zuggurt ein Lasso, wickelte es dem Rehbock ums Geweih und zog ihn aus dem Wasser

„Dann hab ich ihn hochgezogen“, berichtet Friedl. Am Ufer angekommen, wickelte er den Gurt vom etwa 4-jährigen Rehbock und entließ ihn in die Freiheit. „Der Sprung über den Zaun hat mir dann gezeigt, dass er gut beinander ist“, zeigt sich Friedl erleichert.

Ein Video von der Tierrettung

40 Jahre gibt es den Teich am Augsten schon. Doch so etwas sei auch ESV-Obmann Rumpf noch nie untergekommen. „Und dann innerhalb kürzester Zeit zwei Mal“, staunt er. Bezirksjägermeister Josef Kleinhappl und auch Friedl meinen den Grund zu kennen: Die beiden Unfälle dürften mit der Trockenheit zusammenhängen. „Das Wild findet kein Wasser mehr und kommt aus dem Wald zum Teich, um zu trinken“, sagt Kleinhappl.