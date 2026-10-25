Erreicht Alexander Zverev bei den am Montag startenden Erste Bank Open in Wien das Viertelfinale, wird er die neue Nummer eins der Tenniswelt.

„Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, für die Gelegenheit bereit zu sein, wenn sie kommt“, sagte Benjamin Disraeli, ein ehemaliger Premierminister Großbritanniens im 19. Jahrhundert. So gesehen kann man Alexander Zverev nur gratulieren, denn der Deutsche hat heuer die Chancen am Schopf gepackt, als sie sich ihm geboten hatten. Schon als einer der besten Spieler, der nie ein Grand-Slam-Turnier gewinnen wird, abgestempelt, strafte der gebürtige Russe in dieser Saison seine Kritiker Lügen, eroberte die Major-Trophäen von Paris und New York und stand zudem im Endspiel von Wimbledon.

Herausragende Leistungen, die allerdings einen kleinen Haken haben. In Paris fehlte Carlos Alcaraz verletzt und Jannik Sinner wurde früh von einem Hitzekollaps ausgebremst. In New York fehlte wiederum Sinner verletzt und Alcaraz wurde nach viermonatiger Pause bei seinem Comeback im Viertelfinale gestoppt. Diese Tatsachen nähren die Argumentation von Zverevs Kritikern, die überzeugt sind: Wären die beiden Topstars fit gewesen, hätte der Deutsche nie ein Grand Slam gewinnen können. Doch es kommt noch krasser: Auf seinem Weg zum French Open-Titel musste der 29-Jährige keinen einzigen Top-10-Spieler bezwingen, bei den US Open traf er bis zum Endspiel auf keinen Spieler aus den Top 20. Seine bisherige Bilanz 2026 gegen Top-+++5-Spieler liest sich ernüchternd: 0:6.

Der Druck für Zverev war enorm

Womit wir wieder bei der Weisheit von Mister Disraeli angelangt sind: Diabetiker Zverev war im richtigen Moment bereit und hat seine Chancen genützt. Und das muss man ihm erst nachmachen, war der Druck, der ob der sich plötzlich eröffneten Möglichkeiten auf seinen Schultern lastete, doch enorm. Auch deshalb ist es verdient, dass Zverev als erster Deutscher der Geschichte und 20. Spieler insgesamt als Nummer eins der Weltrangliste überwintern wird. Das steht bereits seit dem frühen Aus von Alcaraz in Shanghai fest. Spannend wird es nun aus Wiener Sicht insofern, als der 26-fache Turniersieger bei den Erste Bank Open mit dem Erreichen des Viertelfinales bereits am 2. November den Tennis-Thron erklimmen könnte.

In Wien ist der Vorjahresfinalist (Niederlage gegen Sinner) topgesetzt, dahinter folgt Alcaraz. Eigentlich hatte Turnierdirektor Herwig Straka bereits das erneute Antreten von Sinner fixiert, doch musste der Südtiroler aufgrund anhaltender Knieprobleme die Saison vorzeitig beenden. Daraufhin nützte Straka den Shanghai-Stolperer von Alcaraz und lockte den siebenfachen Grand-Slam-Sieger auf das Stadthallen-Parkett. Wobei der Grazer, der sich schon jetzt über ein fast ausverkauftes Haus freuen darf, im Nachhinein betonte, Alcaraz auch dann geholt hätte, wenn Sinner nicht ausgefallen wäre.

Straka ist es auch, der vor dem Turnierstart betont hat, dass Zverev (übrigens als erster Deutscher seit Boris Becker 1989) verdient den Tennis-Thron besteigen würde. „Er ist definitiv keine Zufalls-Nummer-eins. Und es gibt niemanden auf der Tour, der nicht sagt, es steht ihm zu.“ Dass der Turnierdirektor als Traumfinale ein Duell zwischen Zverev (der eröffnet gegen den spanischen Wildcard-Spieler Martin Landaluce) und Alcaraz (er trifft zum Auftakt auf Karen Chatschanow) nennt, überrascht nicht. Sollte es wirklich dazu kommen, könnte der Hamburger mit einem Sieg sämtliche Zweifel ausräumen.

Aus österreichischer Sicht steht vorerst nur Jurij Rodionov dank einer Wildcard im Hauptbewerb. Unterstützung könnte der Davis-Cup-Held noch von Lukas Neumayer bekommen. Der Salzburger erreichte mit einem Zweisatzsieg über Vit Kopriva (CZE) das Qualifikationsfinale, wo er heute auf den französischen Schwärzler-Bezwinger Titouan Droguet trifft. Rodionov bekommt es in der ersten Hauptfeld-Runde mit Nikolos Basilaschwili zu tun – eine harte Nuss, steht der Georgier doch nach einem Dreisatzsieg über Stefanos Tsitsipas im Almaty-Endspiel, wo heute mit Daniil Medwedew ein weiterer Wien-Starter wartet.

Apropos Almaty: Nach ihrem überraschenden Masters-Titel in Shanghai lösten Lucas Miedler und Neil Oberleitner auch in Kasachstan das Ticket für das Finale, wo heute Yuki Bhambri/Ryan Seggerman (IND/USA) warten. Danach geht es für das ÖTV-Duo nach Wien, wo der Doppel-Bewerb in der Marx-Halle ausgetragen wird. Nur das Endspiel geht in der Stadthalle über die Bühne – hoffentlich wieder mit Österreichs neuem Parade-Doppel.