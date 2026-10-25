Kärntner Gemeinde lädt zur großen Wintersportbörse

In Althofen findet wieder die große Wintersportbörse statt. „Wiederverwenden statt verschwenden“ lautet das Motto in der Kurstadt.

Rechtzeitig vor Beginn der Wintersaison organisiert Althofens Sozialreferent und Stadtrat Klaus Trampitsch (SPÖ) auch heuer wieder die traditionelle Wintersportbörse im Kulturhaus Althofen. Am 5. und 6. November können gut erhaltene Wintersportartikel günstig gekauft und verkauft werden. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für Wintersportbegeisterte und Familien aus ganz Kärnten entwickelt. Im Mittelpunkt stehen günstige Einkaufsmöglichkeiten, Nachhaltigkeit und die Unterstützung von Familien.

Unter dem Motto „Wiederverwendung statt Verschwendung“ können gut erhaltene Skier, Skischuhe, Schlitten, Winterbekleidung, Eislaufschuhe, Skihelme und weitere Wintersportartikel angeboten und erworben werden. „Wintersport soll für alle leistbar bleiben. Gerade Familien mit Kindern stehen angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten vor großen finanziellen Herausforderungen. Mit unserer Wintersportbörse möchten wir die Möglichkeit bieten, sich kostengünstig mit guter Wintersportausrüstung auszustatten. Gleichzeitig fördern wir die Wiederverwendung gut erhaltener Sportartikel und unterstützen damit auch einen sozialen Zweck“, betont Organisator Trampitsch. Auch Bürgermeister Walter Zemrosser (Liste für Alle) begrüßt die Initiative: „Die Wintersportbörse ist eine bewährte Veranstaltung, die vielen Familien zugutekommt und den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt stärkt.“

Bereits am Donnerstag, dem 5. November, von 16 bis 19 Uhr können gut erhaltene Wintersportartikel im Kulturhaus Althofen abgegeben werden. Fachkundige Helferinnen und Helfer überprüfen die angebotenen Waren auf ihren Zustand und ihre Funktionalität. Der Verkauf findet am Freitag, dem 6. November, von 15 bis 19 Uhr statt. Anschließend können die Verkaufserlöse abzüglich eines kleinen Unkostenbeitrags sowie nicht verkaufte Artikel wieder abgeholt werden. Der einbehaltene Beitrag kommt einem sozialen Zweck zugute.