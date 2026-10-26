Renate Götschl: „Es ist ein Privileg, aber es ist auch harte Arbeit“

Als „Speedqueen“ sorgte sie viele Jahre für Rekordzeiten: Renate Götschl (51). Sie wurde dreimal Weltmeisterin, gewann einmal den Gesamtweltcup und zehnmal einen Disziplinenweltcup. Mit 46 Weltcupsiegen in vier verschiedenen Disziplinen zählt sie zu den erfolgreichsten heimischen Ski–Legenden, doch jetzt zeigt sie eine ganz andere Seite. Gemeinsam mit der Bergbäuerin Margret Lueger hat sie in einem Buch in ihre Kindheit im Murtal geblickt. In „Unsere Kindheit am Bergbauernhof - was von damals heute fehlt“ geht Götschl ganz weit zurück in ihrem Leben und erzählt, was sie inmitten von Kühen, Kälbern, Schweinen und vielen anderen Tieren gelernt hat. „Ich hatte große Freiheiten und ich habe gelernt, mit meiner Langeweile umzugehen und andererseits die Liebe zu den Tieren zu entwickeln. Das hat mir Respekt für die Natur eingebracht, den ich mein Leben lang nicht verlieren werde.“ Im Gespräch geht es aber auch um das Privileg eines Bauernhofes, der ja auch Besitz ist, es geht um Romantisierung von Selbstversorgung und wir sprechen über Götschls Leidenschaft, das Skifahren.

Frau Götschl, Sie sind am Bergbauernhof auf 1000 Meter aufgewachsen. Was können Sie Menschen, die so ein Leben nicht kennen, mitgeben? Was fehlt denn von damals? Renate Götschl: Was fehlt, ist bei vielen Menschen der Zugang zur Natur. Das beginnt bei den Lebensmitteln, die man billig kauft statt regional und geht bis zu den Wanderern, die einfach nicht verstehen können, dass man durch eine Herde Mutterkühe einfach nicht durchgeht. Das finde ich schade, denn das Leben mit der Natur ist großartig, aber man muss auch Demut zeigen und wissen, dass man nicht alles machen kann. Und für Eltern wünsche ich mir, dass sie manchmal die Digitalisierung einfach einmal weglegen, egal in welcher Form und sich wieder auf ihre Sinne einlassen und verlassen.

Ihre Kindheit war mit vielen Freiheiten versehen, wenn man sich Ihre Geschichten im Buch anhört. Auch mancher „Schabernak“, wie Sie selbst sagen, war dabei. Was ist Ihnen am stärksten in Erinnerung? Die Freiheit hat mich kreativ gemacht, ich konnt den Tag meist so gestalten, wie ich wollte. Ich musste natürlich auch helfen, je nachdem, was zu tun war, aber ich habe viel selbst gemacht, musste aber auch lernen, mit meiner Langeweile umzugehen. Das ist aber eine ziemlich gute Übung.

Einen Bauernhof zu haben, zu erben, kann auch als Privileg verstanden werden: Sehen Sie das auch? Ja, es ist ein Privileg, wenn man bedenkt, dass es ein Besitz ist. Doch es ist schon sehr harte Arbeit, bei der man vollständig von der Natur abhängig ist, wie man auch in diesem Sommer mit der Dürre gesehen hat. Also man hat von diesem Besitz ja insofern nichts, weil man ihn nicht weggibt, verkauft oder so. Die Bauern und Bäuerinnen tun alles, um zu überleben, insofern ist das Leben ein Privileg, die Umstände eher nicht.