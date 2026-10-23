Seit 50 Jahren erfüllt sich im Lavanttal der Traum vom Fliegen

Seit einem halben Jahrhundert erfüllen sich die Mitglieder des 1. Kärntner Drachenflieger- und Paragleiterclubs den Traum, sich wie ein Vogel in die Lüfte zu erheben.

Sicher verzurrt schweben sie über Almen, Wälder und Berggipfel und erleben unvergleichliche Perspektiven auf die unter ihnen liegende Landschaft aus der Vogelperspektive. Antriebslos und praktisch geräuschlos gleiten sie nach dem Hangstart bei ruhiger Luft langsam Richtung Landeplatz. Die Rede ist von den Paragleitern und Drachenfliegern, die auf diese Weise ihren Traum vom Fliegen – ob im Tandemflug mit einem erfahrenen Piloten oder selbst als Profi erleben. Um diese Sportart auch bei uns auszuüben, wurde 1975 der 1. Kärntner Drachenflieger- und Paragleiterclub (KDPC) gegründet und gehört damit zu den ältesten Drachenfliegerclubs in Österreich.

Ihr erster Obmann war der Drachenflugpionier Gottfried Smole. „Der 1. KDPC wurde ursprünglich als reiner Drachenfliegerclub gegründet. Heute fliegen nur mehr etwa ein Drittel der Piloten des Vereins mit dem Drachen“, sagt Wilhelm Himmelbauer (65), seit 2011 Obmann des 1. KDPC mit Sitz in Wolfsberg. Rund 60 Piloten gehören derzeit dem Verein an. Ziel des Vereins sei die Sicherung, Erhaltung und Finanzierung geeigneter Start- und Landeplätze im Lavanttal.

© KK/Privat Wilhelm Himmelbauer ist seit 2011 Obmann des 1. Kärntner Drachenflieger- und Paragleiterclubs

Die sieben Startplätze erstrecken sich von der Koralm bis zur Goding, ein fix eingerichteter Landeplatz befindet sich auf der „Grillitschwiese“ bei der Lavanttal Arena, ein weiterer liegt in Eitweg. Ein Paragleiter (Gleitschirm) kostet rund 3000 Euro, ein Drache (Hängegleiter) ungefähr das Doppelte. „Drachen sind schwerer und schneller, beim Auf- und Abbau deutlich zeitaufwendiger und beim Landen etwas anspruchsvoller als Gleitschirme, die auch in einen Rucksack passen“, erklärt der pensionierte Förster den Unterschied der beiden Fluggeräte. Dafür liegen die Drachen mit starrer Konstruktion deutlich stabiler in der Luft und können bei etwas höheren Windgeschwindigkeiten noch sicher geflogen werden.

Kontakt

„Die Ausbildung zum Piloten erfolgt in Flugschulen, wobei die Schulung zum Drachenflugpiloten deutlich länger dauert“, weiß der zweifache Familienvater. Man beginnt als Flugschüler. Mit dem Nachweis von mindestens 40 Höhenflügen kann man die Prüfung zum Sonderpiloten ablegen. Mit der Überlandberechtigung können schließlich auch Streckenflüge absolviert werden. Ganz ungefährlich ist die Ausübung des Flugsportes aber nicht und liegt auf einer Stufe mit Skifahren oder Tauchen.

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„Eigenverantwortung, Selbstdisziplin und Risikobewusstsein sind Grundvoraussetzungen für eine sichere Ausübung dieses Sports“, sagt Himmelbauer. Besonders wichtig sei eine sichere Einschätzung des eigenen Könnens und des Flugwetters für ein Maximum an Sicherheit und unfallfreien Starts und Landungen. „Dafür erlebt man ein unvergessliches Flugabenteuer und kann sich den Traum vom Fliegen erfüllen“, schwärmt Himmelbauer, der sein Amt bis 2029 an den derzeitigen Obmann-Stellvertreter Engelbert Kainz übergeben will, über die Schönheit und Vielfalt dieses Freiluftsportes inmitten der atemberaubenden Kulisse des Lavanttals.

Die heurige Abschlussfeier für die Klubmitglieder findet am 20. November im Flugplatzrestaurant „Ikarus“ statt, wo man auch die fünfzigjährige Vereinsgeschichte Revue passieren lassen wird.