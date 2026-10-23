Abschied von Kalmann, dem Sheriff vom Rand der Welt

Joachim B. Schmidt legt „Kalmann schweigt“ den Abschluss seiner Trilogie rund um einen liebenswerten Sonderling vor.

Kalmann mag am Rand der Welt leben, aber der selbst ernannte Sheriff im isländischen Raufarhöfn hat in zwei Bänden schon einiges erlebt. Er hat einen Eisbären besiegt, einen Berg in die Luft gesprengt und war bei einem US-Besuch sogar beim Sturm auf das Kapitol mit dabei. Nun schickt Joachim B. Schmidt den liebenswerten, ein bisserl eingeschränkten Sonderling in seinen letzten Fall: Ein norwegischer CEO möchte eine umstrittene Lachszuchtfabrik ansiedeln und liegt kurz darauf tot im Hotpot. Auch eine alte Blechkiste seines Großvaters, gefüllt mit ziemlich viel Geld, gibt Kalmann Rätsel auf.

Joachim B. Schmidt: Kalman schweigt. Diogenes, 320 Seiten, 26.50 Euro

Und so sehr er sich auch verkriechen möchte, schon steckt er wieder mitten in einem Mordfall, den Schmidt als gelungene Mischung aus ökologischem Dorfkrimi und berührender Charakterstudie erzählt. Durch Kalmanns Augen erscheinen selbst schwierige moralische Fragen in einem ganz neuen – manchmal überraschend klugen – Licht. Ein schöner Abschied von einem Ermittler, der zeigt: Man muss die Welt nicht immer verstehen, um sie ein Stückchen besser zu machen.