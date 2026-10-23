Eibiswald: Drei Verletzte bei Unfall auf der B 69

Eine Pkw-Lenkerin (34) übersah Freitagfrüh beim Einbiegen auf die B 69 ein herannahendes Auto. Drei Personen wurden verletzt und ins Spital gebracht.

Am Freitag, gegen 6.50 Uhr, war eine 34-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit ihrem Auto auf einer Gemeindestraße in Haselbach, Gemeinde Eibiswald, unterwegs. Bei der Kreuzung auf Höhe des Rüsthauses der Feuerwehr Pitschgau-Haselbach wollte sie nach links auf die B 69 abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 22-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, auf der Bundesstraße in Richtung Oberhaag. Beim Einbiegen übersah die Frau sein herannahendes Auto – es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 34-Jährigen von der Fahrbahn auf die angrenzende Wiese geschleudert. Sie, der 22-jährige Weststeirer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte man die Verletzten ins LKH Südweststeiermark nach Wagna.

Die 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pitschgau-Haselbach sicherten die Unfallstelle und richteten eine Umleitung ein. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Neben der Feuerwehr standen das Rote Kreuz, ein First Responder und die Polizei im Einsatz.