9 Plätze, 9 Schätze: So wollen die Kärntner gewinnen

Griffen zieht für seinen Schlossberg alle Register: Die Gemeinde wirbt online um Stimmen und reist mit 20 Unterstützern zum ORF-Finale nach Wien.

Der 26. Oktober ist heuer ein ganz besonderes Datum für die Bevölkerung der Unterkärntner Marktgemeinde Griffen. Am Nationalfeiertag wird zum 13. Mal die ORF-Sendung „9 Plätze, 9 Schätze“ ausgestrahlt, moderiert von Armin Assinger, Barbara Karlich und den Landesstudios. Der Griffner Schlossberg ist der Kärntner Favorit beim Rittern um den schönsten Platz Österreichs.

„Die Stimmung bei uns ist ausgezeichnet. Ich werde jeden Tag darauf angesprochen, viele Rückmeldungen gehen weit über die Region hinaus und viele Menschen, die vorher nie in Griffen waren, haben den Schlossberg besucht. Wir selbst haben unser Anliegen, für Griffen zu voten, über die sozialen Medien transportiert“, sagt Bürgermeister Josef Müller (ÖVP).

© ORF Bürgermeister Josef Müller (zweiter von links) mit Unterstützern des Griffner Schlossbergs

Er selbst wird am Montag zu Mittag mit einer Gruppe von 20 Personen mit einem Bus nach Wien aufbrechen, um bei der Sendung am Abend live dabei zu sein. „Um 18 Uhr ist Einlass. Zehn Personen finden in der Fan-Zone Platz, zehn direkt im Studio. Wir müssen die gesamte Dekoration sowie Speisen und Getränke mitbringen. In Wien steht uns ein runder Tisch mit weißer Tischdecke zur Verfügung, den wir gestalten dürfen“, führt Müller aus.

© ORF/Roman Zach-Kiesling Armin Assinger und Barbara Karlich werden gemeinsam mit den Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, neun Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause Österreichs schönsten verborgenen Platz küren

Begleitet wird der Bürgermeister unter anderen vom Gemeindevorstand und vom Vorstand des Vereins „Tropfsteinhöhle Griffen“. Ein Musikant in zünftiger Tracht wird in der Fan-Zone aufspielen. Margarita Messner von der gleichnamigen Griffner Gärtnerei sorgt für die passende Dekoration. Kulinarisch unterstützt wird die Gruppe vom Wirt der Schlossbergschänke und dessen Gattin. Der Schlossberg selber reist im Kleinformat mit und ist auch auf den Jausenbrettln präsent.

Müller: „Wir werden nach der Sendung in der Nacht wieder nach Hause fahren und in Griffen Station machen. Denn wie immer die Wertung ausgeht: Für uns ist die Teilnahme ein enormer Werbeeffekt und ein Grund zum Feiern.“