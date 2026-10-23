Lichtbilder veröffentlicht: Polizei sucht nach Verdächtigem

In Graz sollen am 12. Oktober 2025 mehrere unbekannte Täter einen 39-Jährigen geschlagen und getreten haben. Die Polizei fahndet mit Lichtbildern.

In einem Lokal am Opernring in Graz kam es bereits am 12. Oktober 2025 zu einer Körperverletzung. Ein 39-Jähriger, der in Graz wohnt, war gemeinsam mit einem Freund in dem Lokal. Einer der unbekannten Tatverdächtigen dürfte versucht haben, etwas aus der Flasche des 39-Jährigen zu entnehmen. Dadurch kam es zu einer Auseinandersetzung.

1 / 2 © LPD

Gegen 3.15 Uhr schlugen ihm die Unbekannten mit der Flasche auf den Kopf und versetzten ihm mehrere Schläge und Tritte. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt ins LKH-Universitätsklinikum Graz gebracht. Einer der Tatverdächtigen wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Hinweise erbeten

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Lichtbilder an. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Schmiedgasse unter 059 133/6593.