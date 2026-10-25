Wie man lernt, auch ohne Partner eigenständig zu leben

Wer nicht ohne Partner leben kann, hat womöglich ein Autonomieproblem. Doch es gibt Wege, endlich die Füße auf den Boden zu bekommen.

„Ich bin nicht gut darin, Single zu sein“, sagt eine Kollegin, deren Beziehung vor einem guten Jahr zerbrochen ist. Seither trinkt sie viel, schläft schlecht und redet ununterbrochen, als könne sie sich gar nicht mehr beruhigen. Man spürt eine gewisse Not. „Ach, ich muss mich einfach wieder verlieben“, sagt sie und zieht an ihrer Zigarette: „Wenn ein Mann neben mir liegt, schlafe ich besser.“

Menschen, die sich selbst keinen Halt geben können,

Bisher kannte ich sie nur als Mensch in einer Beziehung – da ging es ihr besser. Jetzt, da sie Single ist, bekommt man eine Ahnung davon, was ihr Partner alles leisten musste: Sie beruhigen, ihre Emotionen regulieren, sie im Gleichgewicht halten.

Menschen, die sich selbst keinen Halt geben können, haben oft ein Autonomieproblem. Das wiederum ist meistens mit einem schwachen Selbstwertgefühl verbunden, mit der Überzeugung, es einfach nicht zu bringen, für alles Hilfe zu brauchen.

Wer aus Angst und Schwäche heraus lebt, hat das oft schon in der Kindheit gelernt. Etwa von einem Elternteil, der selbst ängstlich und schwach war. Die Überzeugung, dass die Welt gefährlich ist und man nicht die Kraft hat, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, hat man dann quasi geerbt. Man kann sie aber auch in unguten Beziehungen oder falschen Freundschaften entwickelt haben. Wie wird man sie wieder los?

Man muss es versuchen, auch wenn es einem Angst macht

Zunächst einmal muss man den tiefen Glauben an die eigene Schwäche aufkündigen. Dabei kann es helfen, sich von Menschen zu emanzipieren, die dieses Selbstbild womöglich mitverursacht haben. Noch wichtiger aber ist es, sich selbst zu sagen: Das ist Quatsch. Ich kann das! Jeder normale Erwachsene mit durchschnittlichen Fähigkeiten ist in der Lage, sein Leben zu meistern und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen – so auch ich.

Wir alle haben Stärken und Schwächen. Wer an seine Stärken glaubt, kommt weit. Wer auf seine Schwächen setzt, bricht ein.

Gerade Single-Phasen sind ein guter Moment, um sich in Autonomie zu üben und die eigene Kraft zu entdecken. Dabei ist es weniger wichtig, darüber zu reden und Pläne zu schmieden – man muss ins Handeln kommen. In kleinen, konkreten Schritten: Welche alltäglichen Dinge will man eigentlich nicht ohne Partner tun? Essen gehen, selber kochen, einen Ausflug allein, die Steuererklärung? Selbst in einer Beziehung lohnt es sich, diese Frage gelegentlich zu beantworten – und es dann einfach einmal zu versuchen, auch wenn es einem Angst macht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es halb so wild ist, liegt bei fast 100 Prozent.