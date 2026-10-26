„Ankünder“ sucht neuen Chef: So blickt der scheidende Boss zurück

Werbe-Tochter der Stadt Graz hat zwei Geschäftsführer: Bernd Schönegger und Dieter Weber. Letzterer nimmt nun im 70. Lebensjahr den Hut. Wie er zurückblickt – und wer ihm folgen könnte.

Hinter den nüchtern formulierten Sätzen, die von einer „verantwortungsvollen Rolle“ sprechen und von einer „diskreten Handhabe Ihrer Bewerbung“, verbirgt sich gleichsam das Ende einer Ära: Denn die dazugehörige Ausschreibung, welche der Suche nach einem neuen Geschäftsführer für das Grazer Unternehmen „Ankünder“ gilt, verdeutlicht das Ausscheiden eines von zwei Chefs: Tatsächlich verlässt Dieter Weber die Werbe-Tochter der Stadt Graz nach 23 Jahren.

Vor zwei Jahren feierte ja der „Ankünder“ seinen 100. Geburtstag. Das Werbeunternehmen hat heute zwei Geschäftsführer – weil es auch zwei Eigentümer hat: die Holding Graz (mit 66,7 Prozent) sowie die Partnerschaft von JCDecaux/Gewista (33,3 Prozent). Also sitzt Weber gleichsam auf dem „Decaux-Ticket“, Schönegger auf dem Holding-Platz. Das erklärt auch, warum die Generalversammlung der Ankünder GmbH derzeit nur einen der beiden Posten neu ausschreibt – mit Arbeitsbeginn im Jänner 2027.

© Kk Charmante Aufforderung an den Papa, die Mama endlich zu fragen: 2011 stellte der Ankünder seine Plakate für private Botschaften bereit

Kein Ruhestand

Es ist also zugleich der Pensionsantritt von Dieter Weber. Wobei der 70-Jährige von Ruhestand nichts wissen will, er werde auch weiterhin aktiv sein und allen zur Verfügung stehen, „die den Dieter Weber kennen und meine Arbeit zu schätzen wissen“. Letztere habe aus seiner persönlichen Sicht zwei wesentliche Errungenschaften beinhaltet: Zum einen den Einstieg des französischen Weltmarktführers JCDecaux im Jahr 2013, „das habe ich federführend mit dem Vorstand eingefädelt“, so Weber. Und zum anderen die Digitalisierung der Werbeauftritte: „Das ist längst unser Schwerpunkt, wir wachsen zweistellig“.

© KLZ/Andrea Rieger Sorgte 2025 für Aufsehen: Der Ankünder verkaufte den Platz auf dem Baustellennetz

Zwei Mal für Aufsehen gesorgt

Plakativ gesprochen, hat der Ankünder besonders in zwei Fällen für Aufregung gesorgt: Im Jahr 2011 im positiven Sinne, als man bei einem Gewinnspiel Plakatflächen für private Botschaften zur Verfügung stellte – und daraufhin etwa der vierjährige Raphael in Großbuchstaben fragte: „Papa, hast du die Mama schon verheiratet?“. Und dann 2025, als der Ankünder das Baugerüst an der Ecke Hauptplatz/Murgasse – während der Arbeiten an der Buchhandlung von „Thalia“ – für Werbesujets von Sky, Magenta oder auch Stainzer-Milch bereitstellte. Was nicht nur die Altstadtkommission verärgerte, sondern Bernhard Bauer von einer „Frotzelei“ sprechen ließ: Er stellte eine derart riesige Werbung den kleinen Schildern von Unternehmern gegenüber – fallen Letztere nur ein paar Zentimeter zu groß aus, müsse man womöglich Strafe zahlen, so der WKO-Regionalstellenleiter und heutige ÖVP-Gemeinderat. Bauers Äußerungen seien „maximal dazu geeignet, Wirtschaftstreibende und Wirtschaftszweige gegeneinander auszuspielen“, erwiderte Schönegger – einst immerhin Grazer ÖVP-Geschäftsführer und später auch schwarzer Nationalrat.

Wer folgt Weber nach?

Ach ja: Bei der Frage, wer Dieter Weber nachfolgen wird, verdichten sich die Zeichen auf eine neue 50:50-Lösung – soll heißen, dass dem Vernehmen nach einer Frau, die aktuell als Führungskraft beim Ankünder tätig ist, beste Chancen nachgesagt werden.