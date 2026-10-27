St. Veit lädt zum gemeinsamen Gedenken mit den Soldaten

Die Stadt St. Veit lädt am 2. November zur Soldatengedenkfeier. Auch das Österreichische Bundesheer wird bei der Veranstaltung mitwirken.

Auch heuer findet die traditionelle militärische Soldatengedenkfeier anlässlich des Allerseelentages statt. Die Gedenkfeier wird am Montag, dem 2. November, um 16 Uhr am Soldatenfriedhof in St. Veit an der Glan abgehalten.

Neben Vertretern des Militärkommandos Kärnten sowie der Militärmusik Kärnten nehmen auch Delegationen des Österreichischen Kameradschaftsbundes, des Kärntner Kriegsopferverbandes, des Kärntner Abwehrkämpferbundes, der Freiwilligen Feuerwehr und des Österreichischen Schwarzen Kreuzes an der Feier teil. Gemeinsam wird den gefallenen Soldaten gedacht und ihnen Respekt und Anerkennung für ihren Einsatz gezollt. Die Gedenkfeier bietet zugleich Gelegenheit, die Erinnerung an die Opfer der Kriege wachzuhalten und ein Zeichen des Friedens und der Verbundenheit zu setzen.

Es sind alle Bürger herzlich eingeladen, an der traditionellen Gedenkfeier teilzunehmen und gemeinsam zu gedenken. Der traditionelle Allerheiligengottesdienst der Katholischen Kirche mit anschließender Gräbersegnung findet übrigens am Sonntag, dem 1. November, um 13 Uhr vor der Friedhofshalle statt.