Große Einigkeit bei österreichischer Landesintegrationskonferenz in Klagenfurt. Wer nicht arbeiten will oder keine Deutschkurse besucht, dem werden Zuwendungen gestrichen. Gesetzesentwurf in Begutachtung.

Bei der Landesintegrationskonferenz im Konzerthaus Klagenfurt wurde auch nach Paris geblickt. „Man sieht in Frankreich, was passiert, wenn man jahrelang ungezügelten Zuzug zulässt“, sagt der niederösterreichische Landesrat für Asyl, Martin Antauer (FPÖ), der den Vorsitz der Konferenz vom Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) gleichzeitig übernommen hat. Der Konsens bei der Sitzung mit allen für Integration zuständigen Mitgliedern der einzelnen Landesregierungen sei trotz des emotionalen Themas enorm konstruktiv verlaufen, wird betont. „Integration liegt in der Verantwortung des Zuwandernden“, bekräftigte Antauer im Beisein von der für Integration zuständigen Bundeskanzleramts-Ministerin Claudia Bauer (ÖVP).

Sozialhilfe wird gekürzt

Integration soll mit Beginn des kommenden Jahres nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend stattfinden. Das sogenannte Integrationspflichtengesetz ist in dieser Woche gleichzeitig mit der Sozialhilfereform in Begutachtung gegangen. „Mit der Freiwilligkeit haben wir es lange genug probiert“, sagt Bauer.

Wer sich nicht integrieren will oder die Arbeit verweigert, dem soll die Sozialhilfe gekürzt werden. Zur Pflicht sollen Deutsch- und auch Wertekurse werden. Besucht man sie nicht, werden ebenfalls Zuwendungen gestrichen. „Wir hatten im Vorjahr 13.000 unentschuldigte Abmeldungen von Kursen. Das wird es so ohne Konsequenzen nicht mehr geben“, sagt Bauer, die gleichzeitig auch von einer großen „frauenpolitischen Chance“ spricht. Es gebe in Österreich viele Frauen, die seit mehr als zehn Jahren im Land wären, aber noch kein Wort Deutsch sprechen würden, weil Männer ihnen die Teilnahme an Kursen oder gleich die Teilhabe an der Gesellschaft verweigern würden.

36.000 Asylwerber und Schutzberechtigte würden derzeit trotz vollem Zugang zum Arbeitsmarkt keiner Arbeit nachkommen. Auch das würde man ab 1. Jänner sanktionieren. Generell würden die allgemeinen Asylzahlen derzeit aber auch stark zurückgehen.

Hausordnung in 13 Sprachen

Hausherr Fellner hat Kolleginnen und Kollegen am Freitag auch Details zur „Kärntner Hausordnung“ präsentiert. 98 Prozent aller hier lebenden Asylwerber haben sie demnach unterzeichnet. Die fehlenden zwei Prozent werden gerade geprüft. Mögliche Gründe könnten fehlende Retounierung oder fehlende Übersetzung sein. Die Hausordnung gibt es bisher in 13 verschiedenen Sprachen (Arabisch, Farsi, Paschtu, Russisch, Ukrainisch, Georgisch, Kurdisch, Türkisch, Englisch, Französisch, Somali, Spanisch, Chinesisch). „Integration ist keine Einbahnstraße“, sagt Fellner.

Das Land erweitere sein Angebot für den Spracherwerb laufend. So sollen in Zukunft auch Kurse zur Wertevermittlung online verfügbar werden. Vom Bund fordert er genaue Regeln zur Umsetzung der Sanktionen, die dann in den Ländern stattfinden werden. „Ist ein verweigerter Handschlag schon verweigerte Integration? Oder ist das Nicht-Erlernen der Sprache ein Vergehen, auch wenn sich jemand wirklich darum bemüht?“, nannte Fellner zwei Beispiele. „Die genauen Regeln werden kommen“, versprach Bauer.