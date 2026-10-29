„Der Hochzeitstag“ der Schlossfestspiele Piber feiert Premiere

Ab 4. November bringt der Kulturverein „Theater absolut“ Johann Nestroys Komödie „Der Hochzeitstag“ mit Sprachwitz und Sarkasmus auf die Bühne.

Hochzeiten im Schloss Piber sind keine Seltenheit. Doch am 4. November 2026 steht keine echte Vermählung bevor, sondern die Premiere der aktuellen Produktion des Kulturvereins „Theater absolut“. Im Rahmen der Schlossfestspiele Piber bringt das Ensemble mit „Der Hochzeitstag“ ein Stück von Johann Nestroy auf die Bühne. Während die Originalfassung mit einer Vielzahl von Figuren aus dem Feen- und Zauberreich aufwartet, wurde das Stück für die Aufführung in Piber für eine fünfköpfige Besetzung adaptiert.

„Wir wollen Nestroys akrobatische Sprachgewandtheit und seinen Sarkasmus zur Geltung bringen und das Publikum damit nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken bringen“, kündigt Regisseur und Schauspieler Bernd Sracnik an. Gleichzeitig wird er gemeinsam mit Agnes Julia Redl, Simone Neuhold, Michael Spieß und Benjamin Daniczek aktuelle politische Entwicklungen in die Inszenierung einfließen lassen.

1 / 2 Das Ensemble mit Matthias und Angela Reinisch, Andrea Wagner, Georg Ofner (Obmann Theater absolut) und Pädagoge Michael Stieber © KLZ / Jakob Kriegl

Kultureller Höhepunkt

Die Proben laufen seit Anfang September auf Hochtouren und auch der Kartenvorverkauf ist gut angelaufen. Dank der Mitarbeiter des Bau- und Wirtschaftshofs ist die Bühne in den Prunkräumen des Schlosses bereits aufgebaut. „Wir sind froh, dass es die Schlossfestspiele schon seit vielen Jahren bei uns in Köflach gibt. Die Aufführungen sind ein kultureller Höhepunkt im Veranstaltungskalender“, sagt Bürgermeister Helmut Linhart.

Das Stück handelt von turbulenten Hochzeitsvorbereitungen, die durch die Entführung des Brautvaters jäh gestört werden. Der Räuberhauptmann Zampa will die Situation nutzen, um die Braut zu einer folgenschweren Entscheidung zu zwingen. „Was wir an diesem Abend präsentieren, ist vollkommen frei von Künstlicher Intelligenz. Auf der Bühne stehen echte Menschen, die Fehler machen können“, betont Sracnik, der zum zweiten Mal Regie führt. Bereits 2010 übernahm er diese Aufgabe, damals fand die Aufführung noch im Schlosshof unter freiem Himmel statt. Aufgrund der fehlenden Überdachung wurden die Aufführungen vor einigen Jahren in die Prunksäle des Schlosses verlegt.

© Theater absolut Michael Spieß spielt Danilo, den Diener und Geliebten. Bernd Sracnik spielt den Tagedieb Zampa

Neue musikalische Leitung

Mit Maurizio Nobili gibt es einen neuen musikalischen Leiter. Für die Kulinarik sorgen Angela und Matthias Reinisch. Noch bevor sich der Vorhang öffnet, werden Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Köflach am 27., 28. und 29. November das Publikum zum Lachen bringen. Die 18 Mitglieder der Theater-AG haben Sketche einstudiert, die sie auf der Bühne präsentieren werden. „Für sie wird es ein unvergessliches Erlebnis sein, auf einer richtigen Bühne vor Publikum spielen zu dürfen“, sagt Pädagoge Michael Stieber.

Wir wollen die jungen Menschen wieder ins Theater bringen. — Agnes Julia Redl

Bereits im Vorjahr wirkte die Mittelschule an der Theaterproduktion mit. Seitdem haben sich die Anmeldungen für die unverbindliche Übung „Darstellendes Spiel“ verdoppelt. „Damit wird kostbare Arbeit geleistet. Wir wollen der Veralterung der Bühne entgegenwirken und die jungen Menschen wieder ins Theater bringen“, sagt Redl.

Viele Gäste aus der Landeshauptstadt

Auch für Andrea Wagner vom Lipizzanergestüt sind die Schlossfestspiele eine Bereicherung, da sie zahlreiche Gäste aus Graz und Umgebung sowie aus der Region nach Piber locken. Die gute Zusammenarbeit zeigt sich auch beim Adventmarkt am 12. und 13. Dezember, bei dem Redl in der Christkindlwerkstatt mitwirken wird.