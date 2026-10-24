Wettkampf der Umfragen: Neutralität, EU-Armee oder Nato?

Der Nationalfeiertag steht vor der Tür – und die Parteien rittern mithilfe von Umfragen um die Lufthoheit in der Verteidigungspolitik.

Am Montag ist es wieder so weit: Zum Nationalfeiertag lädt das Bundesheer zur großen Leistungsschau am Wiener Heldenplatz

Henry Ford, der Erste, war bekanntlich kein Politiker, sondern Erfinder und Autopionier, der mit seinen Ideen die Gesellschaft revolutionierte. Folglich konnte er sich Sätze wie „wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie mit ‚schnellere Pferde‘ geantwortet“ locker leisten. Heutige Politiker sind überzeugt, dass für sie das nicht mehr gilt. Also geben sie Umfragen in Auftrag.

Weil Österreich am Montag seinen Nationalfeiertag feiert, erblickten am Freitag gleich drei Befragungen zum heimischen Bundesheer und zur Neutralität das Licht der Öffentlichkeit. Bei Umfragen ist es jedoch wie bei Juristen: Fragt man zwei, erhält man drei Meinungen. Das hat jedoch nichts mit der Qualität der Studien zu tun. Entscheidend sind vielmehr der Auftraggeber und dessen Erkenntnisinteresse, die sich in der konkreten Fragestellung niederschlagen. Schon Goethe ahnte, dass nur wer weise fragt, auch vernünftige Antworten erhält.

„Drei Viertel der Jugendlichen sprechen sich für Österreichs Verteidigung aus“ – und gleich 81 Prozent für die Beibehaltung der Neutralität: Das sind aus Sicht des Bundesheeres die beiden wichtigsten Ergebnisse seines ersten Jugendmonitors, für den das Market Institut im Juli 1.010 Personen zwischen 13 und 18 Jahren online befragte. Allen Kritikern der von der Dreierkoalition geplanten Verlängerung des Wehrdiensts von derzeit sechs auf künftig neun Monate sprang eine andere Zahl ins Auge: Gleich 54 Prozent der Jugendlichen finden, dass auch sechs Monate ausreichen würden, 32 Prozent halten das – im Einklang mit sämtlichen Parlamentsparteien – für zu kurz. Vom Bundesheer haben mit 59 Prozent die meisten Jugendlichen ein positives Bild, 24 Prozent lehnen das Heer ab.

Die Fragestellung entscheidet

Ganz anders der Fokus der vom pinken Außenministerium in Auftrag gegebenen Umfrage: Demnach würden 60 Prozent ein europäisches Berufsheer sehr oder eher positiv sehen. Laut der von Gallup durchgeführten Befragung (1.000 Personen ab 16 Jahren) stehen sogar 75 Prozent der Idee einer europäischen Verteidigungsunion wohlwollend gegenüber; bei beiden Themen gilt: Je jünger, desto positiver. Ein Glück, dass sich Außenministerin Meinl-Reisinger in ihrer Politik bestätigt sieht. Die Neos sehen bekanntlich die Neutralität und den Wehrdienst grundsätzlich skeptisch.

Wie passen die 81 Prozent der Jugendlichen, die sich in der Umfrage des Verteidigungsministeriums für die Neutralität aussprechen, zusammen mit der überdurchschnittlichen Zustimmung junger Erwachsener zu einer europäischen Verteidigungsunion samt Berufsheer in der Befragung des pinken Außenministeriums zusammen? Inhaltlich gar nicht, aber es ist eben alles eine Frage des Auftraggebers und der Fragestellung.

Neos und Grüne setzen auf Nato und Europa

Das ohnehin verschwommene Lagebild zur Verteidigungspolitik in Österreich wird durch die dritte Studie mit 500 Befragten immerhin ein wenig klarer. Hier hat Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV in Erfahrung gebracht, dass 42 Prozent der Befragten im Falle eines militärischen Angriffs auf die österreichische Neutralität und das Bundesheer setzen. 22 Prozent trauen der NATO am ehesten zu, Österreich wirksam zu schützen. Eine künftige EU-Armee wird von 17 Prozent bevorzugt. 19 Prozent gaben keine Antwort oder wissen es nicht.

Nach Parteipräferenzen aufgeschlüsselt ist wenig überraschend, dass die Wähler der FPÖ zu 60 Prozent, der ÖVP zu 49 Prozent und der SPÖ zu 36 Prozent auf die Kombination von Neutralität und Bundesheer setzen. Bei den Neos liegen Nato und EU-Armee mit rund 32 Prozent gleichauf; überraschend ist das Bild bei den Wählern der Grünen: Hier sind EU-Armee und Nato mit je 40 Prozent gleichauf; nur 12 Prozent setzen auf Neutralität und Bundesheer. Wenn das die grünen Politiker wüssten.

Meinungsforscher Peter Hajek sagt dazu: „Konservative Wählergruppen halten an der Neutralität fest, während progressive Bevölkerungsteile eher einem internationalen Bündnis das Vertrauen aussprechen.“