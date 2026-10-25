Expansionspläne und vorgezogener Weltspartag bei VKB Bank in Graz

Im Frühjahr hat die VKB Bank ihren ersten Steiermark-Standort offiziell eröffnet, nun folgte der erste Weltspartagsempfang in Graz.

Beim Ziel, „als nahbare, lösungsorientierte Bank wahrgenommen zu werden“, sieht sich Wolfgang Fankhauser auf Kurs. Der steirische Vertriebsdirektor der VKB Bank hat in dieser Woche auch erstmals zum Weltspartagsempfang in die Grazer Geschäftsstelle geladen. Die VKB Bank mit Hauptsitz in Linz kann auf eine mehr als 150-jährige Historie zurückblicken, in der Steiermark ist man aber erst seit Herbst 2024 auch stationär vertreten. Heuer Frühjahr erfolgte die offizielle Eröffnung. „Wir verstehen uns als Universalbank, die alles aus einer Hand anbietet“, so Fankhauser.

Ein spezieller Fokus liege auf dem inhabergeführten Mittelstand. Im Wohnbaugeschäft sieht er die Bank mit Blick auf die Finanzierungsentwicklungen ebenfalls „stark aufgestellt“. Standardlösungen, so Fankhauser, seien hier „oft nicht genug, es braucht maßgeschneiderte Wege, die individuell auf die Eigenmittel und Möglichkeiten der Kundschaft abgestimmt sind“. In der aktuellen, durch geopolitische Herausforderungen und steigende Zinsen sowie Inflation geprägten Zeit sei für Kundinnen und Kunden vor allem „verlässliche Erreichbarkeit, schnelle Antworten und unkomplizierte Lösungen wichtig“. Fankhauser betont auch: „Wir wollen in der Steiermark auf jeden Fall weiter wachsen und eventuell auch nach Kärnten expandieren, um unser Einzugsgebiet zu erweitern.“ Ziel sei es, „bis 2030 vier bis fünf zusätzliche Filialen in der Steiermark sowie ein bis zwei Standorte in Kärnten zu eröffnen“.

Auer: „Keine zusätzlichen Belastungen für Unternehmen“

Der Generaldirektor der VKB-Bank, Markus Auer, hob beim Empfang in Linz unterdessen die Bedeutung des Weltspartags hervor: „Sparen schafft Sicherheit und stärkt unsere Region: Mit den Einlagen unserer Kunden finanzieren wir heimische Unternehmen und den Wohnbau.“ Er appelliert aber auch: „Für mehr Wirtschaftswachstum braucht es aber vor allem bessere Rahmenbedingungen für den unternehmerischen Mittelstand: weniger Bürokratie, keine zusätzlichen Belastungen für Unternehmen, mehr Planungssicherheit und kein Gold Plating.“