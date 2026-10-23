Mercedes will Zahl der Leiharbeiter in Deutschland deutlich senken

Tausende Verträge dürften auslaufen. Der Autobauer sei in eine gefährliche Abwärtsspirale geraten und verdiene kaum noch Geld. Volvo streicht 2500 Stellen.

Ola Källenius, der Vorstandsvorsitzende der Mercedes-Benz Group AG, will den Konzern wieder auf Kurs bringen

Mercedes-Benz will nach einem „Handelsblatt“-Bericht im Zuge seines Sparprogramms die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland reduzieren. Es gehe um „einige Tausend“ Leiharbeiter, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Konzernkreise. Eine Mercedes-Sprecherin äußerte sich in Stuttgart nicht zu den konkreten Plänen. Sie betonte aber, Zeitarbeitnehmer ergänzten die Stammbelegschaft und ersetzten sie nicht. „Mercedes braucht jeden Euro – so will Källenius den Konzern retten“, schreibt die deutsche Wirtschaftszeitung. Der Autobauer sei in eine gefährliche Abwärtsspirale geraten und verdiene an seinen Pkw kaum noch Geld.

In den Fahrzeugwerken Sindelfingen bei Stuttgart, Bremen und dem badischen Rastatt arbeiten dem „Handelsblatt“-Bericht zufolge etwa 3000 Zeitarbeiter.

Volvo streicht 2500 Stellen Der schwedische Autobauer Volvo Cars ist im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht und streicht rund 2.500 Arbeitsplätze. Das mehrheitlich zum chinesischen Konzern Geely gehörende Unternehmen verzeichnete einen bereinigten operativen Verlust von 3,7 Mrd. schwedischen Kronen (rund 333 Mio. Euro), wie Volvo am Freitag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 5,8 Milliarden Kronen in den Büchern gestanden. Als Grund für den Einbruch nannte der Konzern den schleppenden Produktionsanlauf des neuen Elektro-SUV EX60 sowie eine schwache Nachfrage in China und den USA.

Arbeitsverträge von Leiharbeitern sind immer befristet. Diese Beschäftigten leiden bei einer Wirtschaftskrise immer als Erstes mit, wenn Kosten gesenkt werden müssen. Dann werden in der Regel ihre Arbeitsverträge nicht verlängert und sie stehen auf der Straße. In guten Zeiten übernehmen viele Unternehmen sie auch, wenn Personal gebraucht wird.

Sparkurs verschärft

Zuletzt hatte Mercedes-Benz seinen Sparkurs verschärft und eine „Produktivitätsoffensive für Deutschland“ angekündigt. Damit trat der Stuttgarter Autobauer auch eine öffentliche Diskussion über Arbeitskosten los. Denn in einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland schlug der Vorstand unter anderem vor, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten. Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall wehren sich gegen die Einschnitte.

Mercedes-Benz legt außerdem sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf. Das Programm starte voraussichtlich im Dezember, teilte der Autobauer Ende September mit. Konzernchef Ola Källenius setze laut „Handelsblatt“ auf Kostensenkungen und Verlagerungen in Niedriglohnländer. Mit einer neuartigen Autoproduktion und autonomen Fahrzeugen will er Mercedes aus der Krise führen.

Kein Abbau der Stammbelegschaft

Ein Abbau der Stammbelegschaft wird aktuell nicht vom Management erwogen. Es gilt außerdem eine Beschäftigungssicherung in Deutschland bis Ende 2034. Das Management will in Deutschland mit der Produktivitätsoffensive nach „Handelsblatt-Informationen“ jährlich 800 Millionen Euro einsparen.