In der Gösser Brauerei wurde das Barbarabier angemaischt

Zum 40. Geburtstag des Vereins Steirische Eisenstraße wurde im Sudhaus der Gösser Brauerei in Leoben jetzt wieder das traditionelle Barbarabier angemaischt – und zwar zum bereits 24. Mal.

Das traditionelle Barbarabier gehört seit 24 Jahren zur Region an der Steirischen Eisenstraße

Im Sudhaus der Gösser Brauerei in Leoben fand das 24. Anmaischen des traditionellen Barbarabiers statt. Der feierliche Akt wurde im Beisein von Braumeister Michael Zotter, Vertretern der Knappschaften Seegraben Leoben, Vordernberg und Radmer, von Ledersprungkandidat Militärkommandant Heinz Zöllner, der zukünftigen Eisenstraßenbotschafterin Ilse Blachfellner und von Mario Abl, Obmann der Steirischen Eisenstraße, vorgenommen.

Ab Ende November wird das Barbarabier ausgeschenkt – ausschließlich in den Gaststätten und bei den Barbarafeiern entlang der Steirischen Eisenstraße zwischen Niklasdorf und Mariazell.

40 Jahre Verein Steirische Eisenstraße

Abl blickt anlässlich 40 Jahre Verein Steirische Eisenstraße mit Stolz auf die Zusammenarbeit mit den Knappschaften und der Brauerei Göss zurück. „Das Zusammenkommen bei den Barbarafeiern hält uns zusammen, gibt Gemeinschaft und Stabilität. Dazu gehört auch unbestritten ein gutes Bier.“

Der Bieranstich findet am 3. Dezember im Gösserbräu Leoben im Rahmen der Barbarafeier des Vereins Steirische Eisenstraße statt.