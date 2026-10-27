Nach zwei Monaten: Asia-Geschäft eröffnet nächste Filiale in Klagenfurt

Im August dieses Jahres eröffnete Tim Hu die erste „Uouorose“-Filiale und holte damit eine Trendmarke nach Klagenfurt. Jetzt folgt Geschäft Nummer zwei.

Im August hat ein neuer Trend aus Asien auch den Süden Österreichs erreicht: Mit „Uouorose“ feierte nämlich eine Asia-Kette ihr Kärnten-Debüt und bringt seitdem Produkte und Accessoires aus Asien nach Klagenfurt. Das Sortiment umfasst bunte, trendige „Must-Haves“ im typisch asiatischen Stil.

Jetzt, nur knapp zwei Monate nach der Eröffnung der ersten Filiale, setzt Tim Hu – er steht hinter dem Projekt – zur Expansion an und eröffnet in den City Arkaden ein zweites „Uouorose“-Geschäft. „Es war schon immer geplant, dass wir auch in der Innenstadt vertreten sein wollen“, erklärt Hu im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Als dann bekannt wurde, dass die Drogeriekette Bipa den Mietvertrag nicht mehr verlängert und damit das Einkaufszentrum mit Oktober verlässt, habe man sich um die frei werdende Fläche beworben. Seit Freitag hat das Geschäft bereits geöffnet, am 2. November lädt man zur großen Eröffnungsfeier.

Aktuelle Trends und virale Hypes

Wie auch in der Heinrich-Harrer-Straße bietet Tim Hu rund 10.000 Artikel an. Die Kundinnen und Kunden finden ein farbenfrohes und verspieltes Sortiment an Accessoires, Lampen oder Tassen sowie Beauty-Produkten (Ketten, Armbänder, Make-up und Hautpflegeartikel), Elektronik-Gadgets, lizenzierten Merchandise-Artikeln (Kuscheltiere, Squishies und „Mystery Boxes“) und mehr, inspiriert von aktuellen Trends und viralen Hypes – und das zu budgetfreundlichen Preisen.

„Wir sind eine Art asiatischer Diskonter und erweitern laufend unsere Produktpalette und passen diese auch diversen Anlässen und der Jahreszeit entsprechend an“, erzählt Tim Hu, der in der neuen Filiale vier Mitarbeiterinnen beschäftigt. Das neue „Uouorose“ hat zu den Öffnungszeiten der City Arkaden, also von Montag bis Freitag von 9 bis 19.30 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr, geöffnet. Jene Filiale in der Heinrich-Harrer-Straße bleibt ebenfalls bestehen.