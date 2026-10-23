„Das letzte Businessmahl“ in saniertem Innenhof mitten in Graz

„Schreiner Capital“ hat erneut in die Jakoministraße investiert: Für die Mitglieder des Clubs „J22“ wurde ein Innenhof revitalisiert, der 25 Jahre lang brach lag. Von beidem profitiere auch Graz, so Hannes Schreiner.

Es misst 5,5 mal 3,10 Meter und sticht beim Betreten des Innenhofs durchaus ins Auge – jenes Wandgemälde mit dem Titel „Das letzte Businessmahl“, das ab sofort mitten im Grazer Zentrum und doch abseits der Öffentlichkeit strahlt. Eine Mischkulanz, die quasi auch für den Club dahinter steht: Denn die Räume von „J22“ in der Jakoministraße 22 sind ebenso wie der nun sanierte Innenhof exklusiv allen Mitgliedern vorbehalten – doch vom Austausch untereinander profitiere auch die Landeshauptstadt.

Davon ist jedenfalls Hannes Schreiner überzeugt: Gemeinsam mit seinem Bruder Peter ist er ja für den „Technopark Raaba“ verantwortlich, einst von ihrem Vater Johann gegründet. Heuer im Sommer stellten sie das Unternehmen neu auf: Die Technopark Raaba Holding wurde zur „Schreiner Capital“ und übernahm die Verantwortung für den gesamten Immobilien-, Beteiligungs- sowie Investmentbereich, der Technopark blieb als Standortmarke und „Innovationszentrum“ erhalten.

© Saria Jakoministraße 22: Der exklusive Club für Mitglieder

„Refugium für anspruchsvolle Persönlichkeiten“

Nun hat Schreiner Capital in der Jakoministraße den nächsten Schritt gesetzt: Der erste erfolgte Ende 2025, als sanierte Geschäftsflächen zum Club „J22“ wurden. „Ein Refugium für anspruchsvolle Persönlichkeiten. Ein Raum für kreativen Austausch und entspannte Momente. Ein Haus, das zum Verweilen, Diskutieren und Genießen einlädt“, wie es auf der Homepage heißt. Zu den Beweggründen der Neubelebung meint Hannes Schreiner: „Ein Abriss wäre die einfachere Rechnung gewesen. Aber ein Haus, in dem seit 150 Jahren gearbeitet wird, reißt man nicht ab – man gibt ihm die nächste Aufgabe.“

Graz hat im Zentrum einen Schatz, den kaum jemand sieht: seine Innenhöfe. Dass so wenige davon genutzt werden, ist sehr schade. Viele Innenhöfe werden mit Wohnbau zugestellt. — Hannes Schreiner

„Ein letztes Businessmahl“

Um 200.000 Euro wurde nun auch der dazugehörige Innenhof, der 25 Jahre lang brach lag, revitalisiert und neu gestaltet. Mit Sitzmöbeln, Pflanzen, einer Markise – und eben dem auffallenden Wandgemälde: Der Grazer Künstler Daniel Josef Maier stellte zehn Persönlichkeiten dar, jede stehe für Werte wie Respekt oder Innovation. Er konnte völlig frei agieren, so Maier, bloß der zumindest provokante Titel stammte von Hannes Schreiner. Warum dieser „Ein letztes Businessmahl“ wählte? Schreiner: „Weil jeder Tag ein neues Erlebnis ist.“

Neben einer Auszeit vom Alltag biete der Club auch regelmäßige Vorträge: Eben erst war Jochen Schweizer zu Gast, Gründer des gleichnamigen Unternehmens für etwas andere Urlaubserlebnisse, bald sollen auch Bergsteigerlegende Reinhold Messner und Philosoph Richard David Precht vorbeischauen. Aber ein Vergnügen bloß für die Mitglieder, oder? Schreiner schüttelt den Kopf: Davon und vom Austausch der Mitglieder untereinander „profitiert auch die Stadt“, ist er überzeugt. Eine Stadt, die „einen Schatz hat, den kaum jemand sieht: seine Innenhöfe. Dass so wenige davon genutzt werden, ist sehr schade. Viele Innenhöfe werden mit Wohnbau zugestellt. Wer aber so einen Hof herrichtet und ihm eine Nutzung gibt, schafft einen Ort für die ganze Stadt. Darüber lohnt es sich nachzudenken.“