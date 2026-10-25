Mythos Vampir: Warum der Untote nicht umzubringen ist

Mit „Die Blutgräfin“ kommt am Donnerstag wieder einmal ein Vampirfilm in die Kinos. Wie der Vampir vom gruseligen Wiedergänger zum attraktiven Herzensbrecher wurde.

Man könnte glatt denken, es hat jemand Interesse daran, dass die Vampire ewig leben: Kruzifix, Weihwasser, Holzpflock, Köpfen, Knoblauch und Tageslicht – der handelsüblichen Vampirabwehr könnte eine Verjüngungskur auch nicht schaden. Zumindest im TV und auf der Kinoleinwand sind sie einfach nicht totzukriegen. Ab Donnerstag treibt die sogenannte „Blutgräfin“ im Film von Ulrike Ottinger in Wien ihr Unwesen. Dass es blutig wird, liegt in der Natur der Sache: Des Vampirs Antrieb und Treibstoff sind Blutdurst und Blut. Isabelle Huppert schlüpft in die Rolle der sogenannten „Blutgräfin“, die so etwas wie die Ahnherrin des Vampir-Mythos ist.

Bis zu 650 Morde werden ihr je nach Aussage von Zeuginnen und Zeugen zur Last gelegt. Was zumindest gesichert ist: Die ungarische Gräfin Erzsebet Báthory (1560–1614) war eine der reichsten und mächtigsten Frauen ihrer Zeit und eine Sadistin der Extraklasse. Sie folterte bevorzugt junge Frauen zu Tode. Die Sache mit der Verjüngungskur durch das Baden im Blut jungfräulicher Mädchen ist das schaurige Topping, das man wohl unter die Kategorie Schauermärchen einsortieren kann. Das ändert nichts am Grundsubstrat rund um die „Blutgräfin“, das ohnehin schauerlich genug ist.

© ORF „Blutgräfin“: Erzsébet Báthory

Die Angstlust als Triebfeder

Der Mensch braucht Monster, er überfrachtet sie seit jeher mit Ängsten, Unsicherheiten und Vorurteilen. Also Sargdeckel zu, Sache erledigt? Natürlich nicht. Es kann der frömmste Vampir nicht in Frieden schlafen, wenn die Angstlust des Menschen es nicht will. Am 1. März 1755 gipfelt die Vampirhysterie, die sich durch die Angstzentren in südosteuropäischen Teilen des Kaiserreichs gefressen hat, im Vampir-Erlass von Kaiserin Maria Theresia. Es wäre nun also offiziell Schluss mit dem Spektakel, dem Tanz der Vampire, der durch Aberglauben, Angst und Unwissenheit immer neu entfacht wurde. Selbst der Leibarzt der Monarchin, Gerard van Swieten, muss ausrücken und im Namen der Wissenschaft ein Machtwort sprechen.

© Leljak/Universität Graz Theresia Heimerl, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Graz

Doch bekanntlich sind die Geister, die gerufen werden, nicht mehr einzufangen. Der Blutsauger war flott unterwegs und durchlebte eine geradezu beneidenswerte Transformation – im Sarg, aber vor allem auch zwischen zwei Buchdeckeln: ewiges Leben, Schönheit zum Abwinken und eine Anziehungskraft, die fast schon unangenehm ist. „In den Berichten über Vampire aus dem frühen 18. Jahrhundert ist der Vampir alles andere als eine attraktive Existenz. Er ist einfach ein Wiedergänger, der einzelne Menschen im Dorf befällt. Erst die Schriftsteller im 19. Jahrhundert machen ihn attraktiv“, erklärt Theresia Heimerl, Professorin für Religionswissenschaft an der Uni Graz, die Genese der Vampire.

© Imago Vorbild für Dracula: Vlad III, Prinz der Wallachei (1431-1476)

Der Vampir ist ein Kind der Romantik

Das kommt natürlich nicht von ungefähr: Die Romantik bietet dafür den idealen Nährboden. Ein gewisser John Polidori, Reisebegleiter von Lord Byron, erschuf 1816 in seiner Kurzgeschichte „Der Vampyr“ den eleganten, weltgewandten, hochattraktiven Vampir, der bei Bedarf seine Beißerchen in zarte Frauenhälse schlägt. Zumindest dahingehend gibt es unter Vampiren Gleichberechtigung: In der Novelle „Carmilla“ (1872) des irischen Autors Sheridan Le Fanu hat es die gleichnamige Vampirin auf junge Damen abgesehen – „in Styria“ wohlgemerkt! Bram Stoker legt 1897 mit „Dracula“ noch einmal nach und lässt sich von Vlad III., bekannt als Vlad, der Pfähler, inspirieren. Wer will den Untoten jetzt noch zu Grabe tragen?

Apropos Tod, auch hier übernimmt der Vampir eine attraktive Rolle, so die Religionswissenschaftlerin: „Vampire verkörpern die attraktivste Grenze von Leben und Tod. Im Vampir schwingt auch das Motiv des zumindest schönen Todes mit.“ Das mag romantisch klingen, hat aber vor allem mit einer erweiterten Sichtweise auf die Gesellschaft zu tun: „Im Grunde ist es die Aufklärung mit einer kritischen Distanz zur christlichen Lehre von Tod und Jenseits, die es eigentlich erst möglich macht, dass man andere Versionen von postmortaler Existenz überhaupt attraktiv finden kann.“

© Imago Max Schreck, 1922 im Film „Nosferatu“

Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. So war Max Schreck 1922 als Graf Orlok in „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ von Friedrich Wilhelm Murnau nicht attraktiv, sondern vielmehr umwerfend hässlich. Anders war das schon bei Francis Ford Coppolas „Bram Stokers Dracula“ (1992), in dem Gary Oldman in einer Art Anschmacht-Polka um Winona Ryder tänzelt. In den Nullerjahren wandelt sich der Vampir dann noch einmal und das derart, dass Nosferatu sich im Sarg umdrehen würde: der Vampir als romantischer Kümmerer, dessen kaltes, totes Vampirherz wie eine Heizspirale aufglüht. Die US-Autorin Stephenie Meyer liefert die Romanvorlage für die mehrteilige Filmumsetzung mit Robert Pattinson und Kristen Stewart in den Hauptrollen.

Der Vampir hat es sich also ziemlich gut eingerichtet. Aber was passiert, wenn auch der Mensch bei all dem Langlebigkeitshype, Stichwort „Longevity“, in Richtung Unsterblichkeit geht? „Dass jetzt die Ewigkeit über uns alle hereinbricht, das ist nicht realistisch, auch wenn manche Tech-Millionäre davon träumen. Selbst wenn sich jetzt die Lebenserwartung auf über 100 Jahre bewegen sollte, ändert sich, glaube ich, nichts an der Faszination für den Vampir, der wird immer neu ausgestaltet und aufgerollt“, so Heimerl.