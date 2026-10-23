Ausgewandert: Kärntnerin folgte ihrem Kapitän nach Australien

Die gebürtige Frantschacherin Monika Weaver wagte einen großen Schritt: Sie verließ das Lavanttal und wanderte samt Kindern nach Newcastle in Australien aus.

Die gebürtige Frantschacherin Monika Weaver (56), die mit ledigem Namen Rabensteiner hieß, wagte im September 2022 gemeinsam mit ihren Kindern Kayla (22) und Brandon (19) einen großen Schritt: Sie verließen das Lavanttal und wanderten nach Newcastle in Australien aus.

„Die Entscheidung haben wir als Familie getroffen. Mein Mann Trevor (62) ist Australier, wir sind in sein Elternhaus gezogen“, erzählt sie. Es war nicht das erste Mal, dass Monika Weaver ihre Heimat hinter sich ließ. Schon in jungen Jahren zog es sie in die Ferne, um auf Schiffen zu arbeiten. In den 1990er Jahren lernte sie auf Cayman Island den Kapitän Trevor kennen und lieben. „Wir waren danach einige Jahre gemeinsam auf Schiffen unterwegs. Im Herbst 2003 kam schließlich unsere Tochter Kayla in den USA zur Welt.“

© KK/Privat Monika und Kayla mit Newcastle Beach im Hintergrund

Als Kayla drei Jahre alt war, entschied sich Weaver, mit ihr ins Lavanttal zurückzukehren. Ihre Mutter – eine gebürtige Italienerin ––– war damals gesundheitlich etwas angeschlagen und konnte nicht mehr reisen. „Ich wollte, dass sowohl meine Tochter als auch meine Mutter etwas voneinander haben und sich gut kennenlernen können“, erklärt sie. 2007 kam Sohn Brandon zur Welt. Die beiden Kinder wuchsen in einem Haus in Siegelsdorf auf und besuchten im Lavanttal die Schule. Trevor arbeitete unterdessen weiterhin als Kapitän. Er war größtenteils auf See, die übrige Zeit verbrachte er bei seiner Familie im Lavanttal. „So ging das fast 15 Jahre“, erinnert sich Monika Weaver.

Im Jahr 2022 entschied sich die Familie, das Lavanttal zu verlassen und nach Australien zu ziehen. „Ich wollte meinen Kindern ermöglichen, auch ihre australischen Wurzeln kennenzulernen“, erzählt sie. Der Zeitpunkt war günstig: Kayla hatte gerade am BORG Wolfsberg maturiert, Brandon seine Schulpflicht beendet.

© KK/Privat Die Weavers

Australien war für die Familie kein unbekanntes Land. Monika Weaver hatte das Land zuvor fünfmal für jeweils vier bis fünf Wochen besucht. Auch die Kinder hatten in jungen Jahren einige Wochen in Newcastle verbracht. Mit zunehmendem Alter der Kinder ließen sich solche längeren Aufenthalte jedoch immer schwieriger mit ihrer Schulpflicht vereinbaren. „Man muss schon ein paar Wochen dortbleiben, sonst zahlt sich eine solch lange Reise nicht aus“, erklärt sie.

Im Februar 2022 begannen die Vorbereitungen für den Umzug. Die Familie verkaufte ihr Haus, packte ihr Hab und Gut zusammen und ließ es nach Australien verschiffen. „Der Umzug hat uns viel Zeit, aber auch Geld gekostet. Wir nahmen sogar unsere Katzen mit, die mit einem eigenen Tiertransporter in die neue Heimat geflogen wurden.“

1 / 2 Umzug nach Newcastle © KK/Privat

Am 15. September 2022 ging die 30-stündige Reise nach Newcastle schließlich los. Auf dem Weg nach Australien überwog die Vorfreude. „Im Flieger habe ich mich riesig auf unser neues Leben gefreut“, erinnert sich Monika Weaver. Bis auch ihre Besitztümer in der neuen Heimat eintrafen, dauerte es allerdings noch einige Zeit. „Wir lebten für einige Wochen aus unseren Koffern. Das war schon eine spannende Zeit.“

Die Familie lebte sich in Australien gut ein. Mit der Zeit merkte Monika Weaver jedoch, dass sich der Alltag in vielerlei Hinsicht deutlich vom Leben im Lavanttal unterscheidet: „Zu Beginn war natürlich alles aufregend. In Australien dauerhaft zu leben, ist allerdings noch einmal ein ganz anderes Los. Einiges habe ich schon ehrlicherweise unterschätzt.“ Besonders vermisst sie ihre Freunde aus der alten Heimat. „Ich stehe nach wie vor regelmäßig mit einigen meiner Freunde aus dem Lavanttal telefonisch im Kontakt. Wir sprechen über alte Zeiten. Das tut mir schon gut.“ Zwar lernte Weaver auch in Australien neue Menschen kennen, ihre alten Freunde haben aber immer noch einen besonderen Stellenwert in ihrem Leben: „Mit meinen neuen Freunden in Australien habe ich keine Vergangenheit. Meine Lavanttaler Freunde kennen mich seit vielen Jahren. Wir haben viel erlebt und teilen eine Geschichte“, erklärt sie.

Auch kulinarisch unterscheidet sich das Leben in Australien deutlich von jenem in Österreich. „Wenn ich Lust auf Meeresfrüchte habe, bin ich hier in Newcastle sehr gut aufgestellt. Aber ich vermisse auch hin und wieder Schmankerl aus Österreich. Im Lavanttal war es für mich selbstverständlich, eine Mehlspeise im Kaffeehaus zu essen, einen Buschenschank zu besuchen oder einfach mal im Supermarkt eine Leberkässemmel zu holen. All diese Dinge gibt es hier in dieser Form nicht“, erzählt Weaver. „Am meisten vermisse ich tatsächlich die Kardinalschnitte der Konditorei Hecher“, schmunzelt Weaver.

© KK/Privat

Manche österreichischen Bräuche vermisst sie ebenfalls. „Zu Weihnachten herrschen bei uns in Newcastle Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad. Wir haben dann Hochsommer. In den ersten ein bis zwei Jahren war es natürlich lustig, zu sehen, wie Menschen am Strand feiern und wie anders Weihnachten in Australien gefeiert wird. Aber ich muss gestehen, dass ich auch in diesem Punkt manche traditionelle Bräuche vermisse.“

Trotz aller Herausforderungen und Veränderungen hat sich die Familie gut in Australien eingelebt. Trevor Weaver ist nach wie vor als Kapitän tätig. Gemeinsam mit Monika arbeitet er für seine Schwester, die ein Sightseeing-Unternehmen betreibt und Schiffstouren für Touristen anbietet. „Ich umsorge die Gäste, Trevor ist bei solchen Fahrten häufig der Kapitän. Hin und wieder übernimmt er auch Urlaubsvertretungen an größeren Schiffen und ist nach wie vor für einige Wochen nicht zu Hause“, erklärt Monika Weaver.

1 / 2 Bei einem früheren Besuch © KK/Privat

Auch die beiden Kinder fühlen sich in Australien wohl. Sohn Brandon arbeitet derzeit im Gastronomiebereich eines Wellnesshotels, Tochter Kayla studiert Kriminologie und Psychologie und steht kurz vor ihrem Abschluss. Das Weltenbummler-Gen hat sie offenbar von ihren Eltern geerbt: „Kayla war für ein Jahr in Korea und hat dort studiert. In dieser Zeit hat sie auch Japan und Taiwan erkundet“, erzählt Monika Weaver.

Monika Weaver selbst plant unterdessen einen Besuch in der alten Heimat: „Ich werde vermutlich nächstes Jahr nach Europa reisen und meine Freunde hier im Lavanttal besuchen. Darauf freue ich mich schon.“