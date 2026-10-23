Der Brau-Union-Mutterkonzern Heineken warnt britische Pubs vor den Folgen des Booms von Abnehmspritzen. US-Daten zeigen bei Bier ein Minus von 13,5 Prozent.

Der niederländische Brauereikonzern Heineken hat britische Pubs und Bars vor den wirtschaftlichen Folgen des Booms von Abnehmspritzen gewarnt. Diese sogenannten GLP-1-Präparate erhöhten das Sättigungsgefühl und verringerten das Verlangen nach Alkohol, hieß es in einer Präsentation, die die Brau-Union-Mutter im Oktober an Kunden aus der britischen Gastronomie verschickte und die der Nachrichtenagentur Reuters vorlag.

Damit könnten die Mittel den Verkauf von Bier und Cider gefährden. Die Warnung ist ein seltenes Eingeständnis eines großen Alkoholherstellers, dass Mittel wie Ozempic oder Wegovy von Novo Nordisk den Absatz belasten können.

Rat an Wirte

Heineken rät den Wirten, verstärkt Bier in kleineren Gläsern und alkoholfreie Getränke anzubieten oder Bier mit kleineren Speisen zu kombinieren. Andernfalls drohten ein Rückgang der Kundenzahlen und geringere Einnahmen. Heineken bestätigte, die Präsentation im Rahmen des regelmäßigen Austauschs mit der britischen Gastronomie verschickt zu haben. Man beobachte Veränderungen im Konsumverhalten der Nutzer und werde diese Entwicklung im Jahr 2027 weiterverfolgen, teilte der weltweit zweitgrößte Brauer mit.

Branche kämpft mit Umsatzrückgängen

Die Alkoholbranche kämpft in einigen wichtigen Märkten bereits seit Jahren mit sinkenden Umsätzen. Verbraucher trinken aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen weniger. Das Geschäftsrisiko durch die Abnehmspritzen spielen Konkurrenten von Heineken aber bisher herunter: Der Spirituosenhersteller Diageo bezeichnete die Auswirkungen als beherrschbar. Carlsberg erklärte, die bisherigen Daten ließen keinen klaren Trend erkennen. Anheuser-Busch InBev lehnte eine Stellungnahme ab.

Bei Bier betrug der Rückgang 13,5 Prozent

Daten aus den USA belegen allerdings einen veränderten Konsum. Haushalte mit GLP-1-Nutzern gaben nach zwei Jahren Behandlung monatlich rund sieben Prozent weniger für Alkohol aus als andere Haushalte, wie aus Zahlen des Marktforschers Circana hervorgeht. Bei Bier betrug der Rückgang rund 13,5 Prozent. Wissenschafter stützen diese Beobachtungen: Die Wirkstoffe beeinflussten das Gehirn und verringerten das Verlangen nach Alkohol, sagte Joseph Schacht, Professor an der University of Colorado Anschutz. Zehn von elf GLP-1-Anwendern, die Reuters befragte, gaben an, ihren Alkoholkonsum reduziert zu haben, teilweise sogar erheblich. Sie fühlten sich nach dem Konsum unwohl oder hätten einfach keine Lust mehr auf Alkohol.