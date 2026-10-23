Admonter Musikklasse sicherte sich mit Eigenkomposition ersten Platz

Beim Wettbewerb „Voices for the Earth“ in Kärnten überzeugten die Jugendlichen der 3. Klasse des Stiftsgymnasiums Admont die Jury. Sie siegten in der „Offenen Kategorie“.

Es war ein selbst komponiertes Lied zum „Sonnengesang“ des heiligen Franz von Assisi, das den Schülerinnen und Schülern der 3B-Musikklasse des Stiftsgymnasiums Admont kürzlich großen Erfolg bescherte. Sie erreichten den ersten Preis in der „Offenen Kategorie“ beim Finale des Musikwettbewerbs „Voices for the Earth“ in Krumpendorf am Wörthersee. Dieser stellte die Aufgabe, den Sonnengesang neu zu interpretieren, um „seine zeitlose Botschaft von der Verbundenheit des Menschen mit der Natur in die Gegenwart zu übertragen“, heißt es in einer Aussendung des Stiftsgymnasiums.

Unter der Leitung der Musiklehrerin Eva Diringer-Weissensteiner stellte sich die Klasse der Herausforderung. Ausgangspunkt waren vier einfache Akkorde und ein Rhythmus auf der Ukulele. Auf dieser Grundlage experimentierten die Jugendlichen mit eigenen Melodien. Statt den historischen Text direkt zu vertonen, setzten sie sich mit dessen zentralen Gedanken auseinander und entwickelten daraus einen eigenen Liedtext.

Jugendliche widmeten sich Aufgabe intensiv

„So entstand Schritt für Schritt ein eigenständiges Musikstück, das auch die intensive Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den Themen Schöpfung, Natur und Umwelt widerspiegelt“, heißt es weiter. Den Höhepunkt des Wettbewerbs bildete das feierliche Abschlusskonzert in der Christkönig-Kirche in Krumpendorf, bei dem die ausgezeichneten Beiträge gewürdigt wurden.