Einladung zur Vernissage mit Raymonde Marcher Greinix

Am 4. November um 18 Uhr wird die neue Ausstellung „Aus der Verstrickung“ im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Voitsberg offiziell eröffnet.

Die Kunstwerke von Raymonde Marcher Greinix für die neue Ausstellung „Aus der Verstrickung“ zieren bereits die Räumlichkeiten des Regionalbüros der Kleinen Zeitung in Voitsberg. Bunte Masken, Torsos mit Satellitenbildern von Wirbelstürmen und die labyrinthischen „Lebenswege“ sind Teil der Schau. Einige der gezeigten Kunstwerke stellt die 60-jährige Künstlerin aus Köflach überhaupt das erste Mal aus. Am Mittwoch, 4. November, um 18 Uhr lädt die Kleine Zeitung im Rahmen einer Vernissage zur offiziellen Eröffnung der Ausstellung ein.

Zu sehen sind die Bilder, Masken und Torsos, die von der Künstlerin auch erworben werden können, bis inklusive 10. Jänner 2027 während der regulären Öffnungszeiten. Am Mittwoch, 25. November, um 18.30 Uhr findet zudem ein Künstlergespräch mit Marcher Greinix im Regionalbüro statt, in dem die Absolventin der Meisterschule für Bildhauerei Einblick in ihre Arbeit gibt.