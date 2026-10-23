Die Schulden steigen weiter, Stabilisierung nicht in Sicht

Das Budgetdefizit bleibt trotz Konsolidierung hoch. Steigende Zinsen und neue, teils nicht gegenfinanzierte Maßnahmen verschärfen laut Fiskalratsbüro Druck auf Staatsfinanzen.

Österreichs Budget kommt nicht aus der Defizitzone. Das Büro des Fiskalrates erwartet in seiner am Freitag veröffentlichten Schnelleinschätzung ein gesamtstaatliches Defizit von 4,0 Prozent des BIP für 2026 und 3,6 Prozent für 2027. Das entspricht weitgehend der Planung der Bundesregierung, die von 4,1 bzw. 3,6 Prozent ausgeht. Grundlage ist die WIFO-Konjunkturprognose vom Oktober.

Damit liegt Österreich weiterhin klar über der Maastricht-Grenze von drei Prozent. Die Vorgaben aus dem laufenden EU-Defizitverfahren zum Wachstum der Nettoausgaben werden jedoch eingehalten.

Schuldenquote steigt auf 83,6 Prozent

Weil Einnahmen und Ausgaben weiterhin weit auseinanderliegen, wächst der Schuldenberg. Die Schuldenquote steigt von 80,7 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf voraussichtlich 83,6 Prozent im Jahr 2027. Um sie zumindest zu stabilisieren, müsste das Defizit 2027 auf rund 2,4 Prozent sinken.

Noch hilft dem Staat, dass das nominelle Wirtschaftswachstum über der durchschnittlichen Verzinsung der Staatsschulden liegt. Dieser Effekt dämpft den Anstieg der Schuldenquote derzeit deutlich. Bei dauerhaft höheren Finanzierungskosten und anhaltend schwachem Wachstum wird er laut Fiskalratsbüro aber mittelfristig schwächer und fällt langfristig weg.

Keine Vorsorge für die Zinswende

Deutliche Kritik übt das Fiskalratsbüro an der Budgetplanung. Die Regierung habe die mit der EU-Kommission vereinbarten Höchstdefizite in allen Planungsjahren voll ausgeschöpft und keine Sicherheitspuffer für steigende Marktzinsen eingeplant. Der Zinsanstieg erzeuge dadurch zusätzlichen Konsolidierungsdruck.

Steigen die Zinsen dauerhaft um einen Prozentpunkt, erhöhen sich die jährlichen Zinsausgaben unter den derzeitigen Finanzierungsbedingungen um 600 Millionen Euro. Wegen der langen durchschnittlichen Restlaufzeit der Staatsanleihen von 11,2 Jahren wirkt sich das zunächst nur langsam aus. Bei anhaltend hohen Marktzinsen wächst die Belastung mit jeder Refinanzierung jedoch über viele Jahre weiter. Die Zinsausgaben steigen von 1,7 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf 2,0 Prozent im Jahr 2027.

Mehr Einnahmen, gebremste Ausgaben

Dass das Defizit 2027 dennoch sinkt, liegt an mehreren Faktoren. Auf der Einnahmenseite wirken das Aussetzen des Progressionsdrittels, Maßnahmen bei den Sozialabgaben und höhere Einnahmen aus der Kapitalertragsteuer infolge des steigenden Zinsniveaus. Die Einnahmenquote steigt so von 50,4 auf 50,8 Prozent des BIP. Steuersenkungen und die Einführung der automatischen Indexierung der Tarifstufen in den letzten Jahren bremsen das Einnahmenwachstum allerdings deutlich.

Auf der Ausgabenseite dämpfen niedrigere Gehaltsabschlüsse im öffentlichen Dienst, die ausgesetzte Indexierung einzelner Sozialleistungen, moderate Pensionsanpassungen und geringere Investitionen den Anstieg. Das Wachstum der Sozialausgaben, vor allem im Gesundheitsbereich, bleibt jedoch hoch, und die Pensionsausgaben steigen weiter. Das zugrunde liegende Wachstum durch Demografie, medizintechnischen Fortschritt und Gehaltswachstum im Gesundheitsbereich bleibt bestehen und verhindert einen deutlicheren Rückgang des Defizits.

Neue Maßnahmen kosten 240 Millionen Euro

Zusätzlich belasten die seit dem Sommer beschlossenen Maßnahmen das Budget. Dazu zählt das Fiskalratsbüro etwa die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel, die Dürrehilfe, die Medienförderung und das Zukunftsdepot. Weil die Gegenfinanzierung fehlt oder nicht ausreicht, erhöhen sie das Defizit um 240 Millionen Euro. Unerwartete Mehreinnahmen könnten nach Ansicht des Büros konsequent zum Defizitabbau genutzt werden.

Reformpartnerschaft säumig

Wenig Hoffnung hat das Fiskalratsbüro bei Strukturreformen im Gesundheits- und Sozialbereich. Wirksame Reformen, die das Ausgabenwachstum dauerhaft begrenzen, seien bisher nicht umgesetzt worden. Auch die Reformpartnerschaft habe noch keine ausreichend konkreten und verbindlichen Sparmaßnahmen hervorgebracht. Selbst bei voller Umsetzung der diskutierten Vorhaben wären nur moderate Einsparungen zu erwarten, und diese überwiegend erst langfristig. Kurz- bis mittelfristig könnten die Reformen sogar zusätzliche Kosten verursachen.