Diskonter in Wolfsberg nach Umbau wieder geöffnet

Ab heute, 23. Oktober, hat die Lidl-Filiale an der Wolfsberger Südtangente, die seit 15. Oktober wegen Umbaus geschlossen war, wieder geöffnet.

Heute, 23. Oktober, eröffnet die Lidl-Filiale in der Auenfischerstraße 38 in Wolfsberg mit neuem Filialkonzept. Die Filiale im Süden von Wolfsberg wurde „auf unser neues Ladendesign umgestellt – mit neu gestalteten Frischebereichen, einer eigenen Drogeriewelt und übersichtlichen Non-Food-Themenwelten“, heißt es seitens des Supermarkt-Diskonters. Der Markt an der Wolfsberger Südtangente, den es seit 2018 gibt, blieb von 15. bis 22. Oktober aufgrund der Modernisierungsarbeiten geschlossen.