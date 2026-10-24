Haakon bei Gala-Dinner: „Es ist nicht einfach, über Nacht König zu werden“

Der König von Norwegen lud zum Gala-Dinner in den Palast. Dort sprach er über den Tod seines Vaters, den Umgang mit Trauer und den Gesundheitszustand von Ehefrau Mette-Marit.

Es war ein Abend, an dem sich für das norwegische Königshaus vieles verändert hatte. Am Donnerstag empfing König Haakon (53) erstmals als Monarch die Mitglieder des norwegischen Parlaments zum traditionellen Storting-Dinner im Königspalast in Oslo. Doch einer fehlte, der bei diesem Anlass jahrzehntelang im Mittelpunkt gestanden hatte: sein Vater, König Harald V., der Ende August im Alter von 89 Jahren gestorben war. Der 53-Jährige erinnert sich auch an seine verstorbene Tante Prinzessin Astrid, die nur zwei Wochen nach ihrem verstorben war.

„Jetzt stehe ich hier und nicht mein Vater. Ich vermisse ihn heute Abend, und ich bin sicher, dass ich damit nicht allein bin“, sagte Haakon in seiner Rede. Der Abend sei schließlich das vertraute Terrain seines Vaters gewesen. Harald habe sich stets auf das Treffen mit den Abgeordneten gefreut und mit seinem Humor, seinen treffenden Kommentaren und seinen trockenen Witzen für Unterhaltung gesorgt.

Haakon begegnete der ungewohnten Situation mit einer gehörigen Portion Humor. „Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es nicht ganz einfach, über Nacht König zu werden“, sagte er zu den Gästen. Immerhin könne er auf 35 Jahre Erfahrung als eine Art mittlerer Führungskraft in einer mittelgroßen öffentlichen Einrichtung zurückgreifen – eine Anspielung auf seine jahrzehntelange Tätigkeit als Kronprinz. Die Gäste reagierten mit Lachen und Applaus. Der Monarch blickt aber positiv in die Zukunft, da er auf die Unterstützung von Mama Alt-Königin Sonja (89), Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Ehefrau und Königin Mette-Marit (53) bauen kann.

König Haakon: Besondere Worte über Mette-Marit

Besonders persönlich wurde Haakon, als er über seine Ehefrau Königin Mette-Marit sprach. Sie konnte an dem festlichen Abend nicht teilnehmen, weil sie sich nach einer Lungentransplantation weiterhin von dem schweren Eingriff erholt. „Es ist wichtig, gute Menschen um sich zu haben, und da habe ich Glück, denn ich habe die Königin in meinem Team. Das gibt mir Sicherheit und Rückhalt.“ Seine Frau hätte sehr gerne an seiner Seite an dem Dinner teilgenommen, müsse sich aber weiterhin schonen.

Bei der Königin war 2018 eine chronische Lungenfibrose diagnostiziert worden. Die Erkrankung führt zu einer Vernarbung des Lungengewebes und kann die Atmung zunehmend erschweren. Im Sommer 2026 verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand so stark, dass eine Lungentransplantation notwendig wurde. Das Paar gab sich 2001 das Ja-Wort und hat zwei gemeinsame Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus (20). Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) stammt aus einer früheren Beziehung.