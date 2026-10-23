Die Feuerwehr St. Michael/Zollfeld trauert um ihren langjährigen Kameraden Werner Murnig. Der ehemalige Kommandant-Stellvertreter verstarb im Alter von 65 Jahren.

„Lieber Werner, danke für deine unzähligen Stunden, deinen Einsatz, deine Freundschaft und vor allem für die vielen gemeinsamen Erinnerungen!“ Mit diesen emotionalen Worten verabschieden sich die Kameraden der Freiwilligen St. Michael am Zollfeld von ihrem langjährigen Kollegen und Freund Werner Murnig, der am 21. Oktober nach schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren verstorben ist.

Seit 1976 war Murnig, der von seinen Kameraden liebevoll „Onkel Werner“ gerufen wurde, ein Teil der Feuerwehrfamilie – 50 Jahre, in denen er nicht nur seine Zeit, sondern vor allem sein Herz in die Feuerwehr gesteckt hat. Ob als Hauptmaschinist, Zugskommandant oder über viele Jahre als Kommandant-Stellvertreter – Werner Murnig war immer mit voller Leidenschaft dabei. Er hat Verantwortung übernommen, sein Wissen weitergegeben und die Feuerwehr in der Kärntner Landgemeinde über Generationen hinweg mitgeprägt. Im Laufe der Jahre durfte sich der Funktionär über zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen freuen.

Ein offenes Ohr für alle

Werner Murnig war bekannt dafür, dass er immer ein offenes Ohr für alle hatte, jedem mit Rat und Tat zur Seite stand und auf den man sich jederzeit verlassen konnte. „Einer, der einfach dazugehört hat und dessen Platz in unserer Feuerwehrfamilie nun leer bleiben wird“, schreiben die Kameraden in den sozialen Medien.

Die Möglichkeit der persönlichen Abschiednahme ist während der Aufbahrung am 6. November von 9 bis 15 Uhr in der Pfarrkirche in St. Michael am Zollfeld möglich. Die feierliche Urnenbeisetzung findet im Anschluss um 15 Uhr statt.