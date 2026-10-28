Zaun entlang der B64 bei Unterfladnitz soll Mensch und Tier schützen

Das Projekt hat sich die Jägerschaft im Bezirk Weiz schon lange herbeisehnt, jetzt wird es umgesetzt. Das Land Steiermark errichtet um 100.000 Euro einen Wildschutzzaun entlang der B64 in Unterfladnitz.

Entlang der B64 in Unterfladnitz bei St. Ruprecht an der Raab wird gerade ein Wildschutzzaun errichtet

11.636 Wildtiere wurden 2025 auf steirischen Straßen getötet. 61 Personen kamen bei einem Wildunfall zu Schaden, berichtet das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

Allein im Bezirk Weiz starben 820 Wildtiere im Verkehr, berichtet der Weizer Bezirksjägermeister Josef Kleinhappl. Sehr häufig zu Wildunfällen kam es entlang der B64 im Ortsteil Unterfladnitz bei St. Ruprecht an der Raab. „In einer Jagdsaison hatten wir an dieser Stelle bis zu 30 Stück Fallwild“, sagt Kleinhappl.

Was auffällt? 80 Prozent der Wildunfälle entlang dieser Strecke passierten zwischen 7 und 10 Uhr sowie 16 und 20 Uhr – also hauptsächlich am Tag. „Das liegt daran, dass die Tiere um diese Uhrzeit von der einen Seite zur anderen Richtung Weizbach wollen, um zu trinken. Dort werden sie dann von Spaziergehern aufgeschreckt“, sagt Kleinhappl. Aufgrund der hohen Verkehrsdichte komme es auf der Rechberg Straße dann immer wieder zu Unfällen zwischen Mensch und Tier.

Zaun soll schützen

Das soll sich jetzt ändern: Aufmerksamen Autofahrern dürften die zahlreichen Zaunpfosten entlang der Äcker aufgefallen sein. Wie Andreas Kreminger, Pressesprecher für Verkehrssicherheit, bestätigt, wird entlang der Landesstraße beidseitig und auf einer Länge von 3300 Metern ein Wildschutzzaun errichtet. Dazu kommt ein vier Meter breites Einfahrtstor im Bereich des Parkplatzes vom Kebap-Haus (vormals Raststätte Mayer), damit Landwirtinnen und Landwirte zu ihren Ackerflächen gelangen.

© KLZ / Julia Kammerer 100.000 Euro kostet die Errichtung des Zauns

Noch im November soll der Wildschutzzaun um 100.000 Euro fertiggestellt werden. Die Verkehrsteilnehmer auf der B64 werden während der Bauzeit „möglichst wenig behindert“, heißt es von Seiten des Landes Steiermark. In Abschnitten, wo das nicht gelingt, werde eine Verkehrsregelung eingerichtet.

Ein Wildschutzzaun sei in besagtem Bereich entlang der B64 wichtig, denn bei einer Kollision mit einem Reh ist die Gefahr groß, dass auch Personen zu Schaden kommen. Die Tiere sollen durch den Zaun zu der Brücke, die Arndorf und St. Ruprecht verbindet, geleitet werden. Darunter können sie die stark befahrene B64 queren.

Wie reagiert man richtig?

Gerade im Herbst ist die Gefahr für Wildunfälle besonders hoch. Gerade an trüben Tagen sei Vorsicht geboten und ein an die Witterungen angepasstes Tempo notwendig, warnt das Kuratorium für Verkehrssicherheit. Denn: 38 Prozent aller Wildunfälle in Österreich ereignen sich aufgrund von nichtangepasster Geschwindigkeit und 54 Prozent aufgrund von Unachtsamkeit und Ablenkung.

Was tun bei einem Wildunfall? Falls es trotz Vorsichtsmaßnahmen zu einem Unfall mit einem Wildtier kommt, sollte man das Fahrzeug möglichst abseits der Fahrbahn abstellen und die Warnblinkanlage einschalten. Für bessere Sichtbarkeit sollte eine Warnweste übergezogen und das Pannendreieck aufgestellt werden. Wurden Personen verletzt, sollte die Rettungskette in Gang gesetzt und Erste Hilfe geleistet werden. Das verletzte Tier sollte nicht berührt oder bewegt werden. Der Wildunfall muss in jedem Fall der Polizei gemeldet werden – nämlich auch dann, wenn keine Personen verletzt wurden und das angefahrene Wild flüchtig ist. Fahrerflucht von der Wildunfallstelle kann rechtliche und versicherungstechnische Fragen nach sich ziehen. Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Doch wie reagiert man richtig, wenn es zu einem Zusammenstoß mit einem Tier kommt? „Sobald ein Tier vor einem auftaucht, sollte man sofort abbremsen, abblenden und gegebenenfalls mehrmals hupen, um das Wild aufzuschrecken und zur Flucht zu veranlassen. Keinesfalls jedoch sollte man Ausweichmanöver einleiten, weil dies in Kollisionen mit dem Gegenverkehr oder mit Bäumen resultieren kann“, sagt Johanna Trauner-Karner, Geschäftsführerin des KFV.