Nach Trennung: Lilly Becker genießt das Single-Leben in London

Lilly Becker bestätigt bei einem aktuellen Auftritt, dass sie sich von Sportmanager Thorsten Weck getrennt hat. Sie lebt mit Sohn Amadeus mittlerweile wieder in London.

Lilly Becker (50) ist nach ihrem zwischenzeitlichen Umzug nach Düsseldorf zurück in London. „Ich werde mich nie wieder über London beschweren, so lange ich lebe. Ich werde hier sterben. Das war's. Ich bin fertig“, sagte die 50-Jährige der britischen Boulevard-Zeitung „Daily Mail“ bei einem Mode-Event in der Stadt. „London ist unschlagbar. Es ist teuer, aber schau, was wir hier haben“, sagte die Niederländerin. Als Beispiel nannte sie den Hyde Park und die Premier League.

Mit dem Umzug gibt sie auch die Trennung von Sportmanager Thorsten Weck (57) bekannt. Die beiden waren seit 2022 ein Paar. Auch Sohn Amadeus (16), den sie gemeinsam mit Tennis-Legende Boris Becker hat, lebt wieder mit ihr in Wimbledon.

Lilly Becker genießt Single-Leben in London

Auf Partnersuche sei sie in London aber nicht. „Ich habe kein Glück mit britischen Männern, ich glaube also nicht, dass etwas passiert“, sagte Becker. Das Single-Leben habe aber auch Vorteile: „Ich habe das Bett für mich allein, keiner schnarcht. Ich mag das.“ Becker war 2025 von London nach Düsseldorf gezogen und hatte als Hauptgrund finanzielle Gründe angegeben.

Sharlely „Lilly“ Becker ist ein niederländisches Model und eine Reality-TV-Persönlichkeit. Im deutschsprachigen Raum wurde sie vor allem durch ihre langjährige Beziehung und Ehe (2009–2018) mit Boris Becker bekannt, aus der ihr gemeinsamer Sohn Amadeus stammt.

Neben ihrer Modelkarriere ist sie regelmäßig in verschiedenen deutschen Fernsehformaten zu sehen. Die 50-Jährige gewann 2025 die 18. Staffel des Dschungelcamps.