Eiskratzen angesagt: In Mittelkärnten wurde es bereits frostig

Die warme Jahreszeit ist definitiv vorbei! Am Freitag gab es erstmals in mehreren Orten in Mittelkärnten Minusgrade. Autofahrer mussten Eiskratzen.

Weitensfeld ist dafür bekannt, dass es immer etwas kälter ist (Archivfoto)

Die Sisyphusarbeit jedes Winters ist zurück: Eiskratzen. Bevor viele Mittelkärntner am Freitagmorgen ihre Autos in Gang setzten konnten, mussten sie ihre Windschutzscheibe freimachen. Es herrschten in einigen Orten nämlich die ersten Minusgrade des Jahres.

„Es ist nichts Ungewöhnliches, dass es in den Übergangsmonaten auch kälter werden kann. Die Bewölkung ist gestern Abend aufgegangen und heute sind recht kühle Luftmassen eingeflossen“, erklärt Meteorologe Michael Tiefgraber von der GeoSphere Austria. So konnte die Luft rasch auskühlen. Der Herbst würde immer wieder zwischen warmen und kühlen Phasen wechseln.

Am kältesten war es wieder einmal in Weitensfeld im Gurktal mit minus 2,4 Grad. Relativ nahe dran war Friesach mit minus 1,5 Grad, gefolgt von Althofen (minus 0,9 Grad) und St. Veit (minus 0,7 Grad). „Eindeutige Minusgrade“, sagt der Meteorologe.

In den nächsten Tagen geht es unbeständig weiter. „Wir haben mehrere Tiefdrucksysteme, die vom Atlantik reinkommen.“ In der kommenden Nacht ist auch mit Niederschlag zu rechnen und auch die Schneefallgrenze kann auf ungefähr 1200 Meter sinken.