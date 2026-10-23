Spielfeld: 45-Jähriger fuhr auf der A9 auf Polizeistreife auf

Der Streifenwagen war mit Blaulicht hinter einer Unfallstelle abgestellt. Der 45-jährige Lenker und seine 16-jährige Tochter wurden verletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar

Auf der A9 bei Spielfeld im Bezirk Südoststeiermark kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 45-jähriger Lenker fuhr in Fahrtrichtung Slowenien auf eine Polizeistreife auf, die mit Blaulicht hinter einer Unfallstelle abgestellt war. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Der Streifenwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls zum davor stehenden Unfallfahrzeug geschleudert. Der 45-jährige Lenker und seine 16-jährige Tochter wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Mann wurde ins LKH-Universitätsklinikum Graz gebracht, seine Tochter ebenfalls, allerdings wurde sie mit dem Rettungshubschrauber dorthin geflogen.

Beamte blieben unverletzt

Die beiden Polizisten befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls bereits bei dem ersten Unfallfahrzeug und saßen daher nicht mehr in dem Streifenwagen. Sie und der 42-jährige Lenker des ersten Unfallautos blieben unverletzt.