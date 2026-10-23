Grazer Karlau: Häftling verletzte Beamten mit Scherbe am Hals

Der 33-jährige Häftling dürfte die Glasscherbe selbst präpariert haben. Er fügte dem ebenfalls 33-jährigen Beamten eine Schnittverletzung im Halsbereich zu.

Zu einer schweren Attacke gegen einen 33-jährigen Justizwachebeamten ist es am Donnerstagnachmittag in der Justizanstalt Karlau in Graz gekommen. Ein 33-jähriger Häftling ging dort mit einer Glasscherbe auf einen ebenfalls 33-jährigen Justizwachebeamten los.

Der Beamte, der eine Stichschutzweste trug, wurde über eine Sprechanlage zu dem Häftling in die Zelle gerufen. Kurz danach ging dieser mit der eigens präparierten Glasscherbe auf ihn los und fügte ihm eine mittelschwere bis schwere Schnittverletzung im Halsbereich zu. Die Glasscherbe war mit einem Gummizug als Griffschutz versehen.

Beamter ins Krankenhaus gebracht

Der Justizwachebeamte wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Häftling konnte von weiteren Justizwachebeamten gesichert werden. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.

Mehrere Attacken in der Grazer Karlau

Erst im März hatte in der Grazer Karlau ein 20-jähriger Häftling mit einer Rasierklinge auf den Hals eines Mithäftlings eingestochen. Das Opfer wurde leicht verletzt und musste nur ambulant behandelt werden. Die Polizei gab damals an wegen versuchten Mordes zu ermitteln.

Ebenfalls einen Mithäftling attackiert hatte ein 25-jähriger Insasse im Februar 2024. Damals riss er den Spiegel im Haftraum aus der Wand und stach mit einer Scherbe mehrfach auf Brust und Hals des Mithäftlings ein. Er überlebte nur knapp.

Zwei Monate später eskalierte erneut ein Streit in der Grazer Karlau. Ein 26-jähriger Häftling schnitt einem Mitinsassen mit einer präparierten Rasierklinge in Körper und Gesicht. Der bereits wegen Mordes verurteilte Mann wurde Anfang des Jahre in Graz erneut für schuldig befunden.