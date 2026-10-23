Lenkerin (48) aus Tirol bog auf der Tauernautobahn falsch ab. Als sie ihren Fehler bemerkte, verriss sie ihren Pkw und prallte gegen einen nachkommenden Lkw.

Am Donnerstag gegen 13.40 Uhr lenkte eine Frau (48) aus dem Bezirk Innsbruck-Land ihren Pkw auf der Tauernautobahn (A10) im einspurigen Baustellenbereich im Bezirk Spittal/Drau in Fahrtrichtung Villach. Ein vor ihr fahrender Pkw bog von der rechten Fahrspur nach links in den Baustellenbereich ein.

Die 48-Jährige fuhr dem Auto nach und bemerkte kurz darauf, dass sie nicht hätte abbiegen müssen, weswegen sie ihren Pkw verriss, um auf der rechten, befahrbaren Fahrspur zu bleiben. Dabei touchierte sie einen von hinten kommenden Lkw samt Anhänger, gelenkt von einem Mann (22) aus Slowenien. Dabei wurde der Wagen der Tirolerin zurück in den Baustellenbereich geschleudert, prallte in die Mittelleitplanke und in einen weiteren, im Baustellenbereich abgestellten Pkw. Die Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.

Im Einsatz standen die Beamten der Autobahn-Polizeiinspektion Spittal/Drau sowie die Freiwilligen Feuerwehren Seeboden, Lendorf und Gmünd sowie Mitarbeiter der Asfinag-Einsatzstelle Lieserhofen und jener in St. Michael/Lungau in Salzburg. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. Die A 10 war für die Unfallerhebungen bis 14.25 Uhr gesperrt.