„Wie in Jurassic Park“: Sensationsfund im Meer vor Kroatien

In der Adria in Istrien wurden rund 130 Millionen Jahre alte Dinosaurierknochen entdeckt. Die Fossilien könnten zu einer bislang unbekannten Art gehören.

Eine außergewöhnliche Entdeckung sorgt in Istrien für Aufsehen: Im paläontologischen Reservat Datule–Barbariga nahe Bale hat ein internationales Forschungsteam Dinosaurierknochen direkt im Meer gefunden. Die Überreste sind rund 130 Millionen Jahre alt und werden derzeit aus dem flachen Küstengewässer geborgen. Wie der kroatische Rundfunk HRT berichtet, könnte es sich um eine bislang unbekannte Dinosaurierart handeln.

Bei dem Tier dürfte es sich um einen gewaltigen, langhalsigen Pflanzenfresser gehandelt haben. Der Paläontologe Frano Vidaković zieht einen Vergleich mit einer Szene aus dem Film „Jurassic Park“: Jener Moment, in dem die Paläontologen aus dem Jeep steigen und ungläubig auf einen riesigen Dinosaurier blicken, erinnere an das Tier, dessen Überreste nun in Istrien gefunden wurden. Mit seinem langen Hals konnte der Dinosaurier vermutlich Blätter aus den Baumkronen erreichen. Charakteristisch waren auch kräftige, säulenartige Beine und ein langer Schwanz. Die bisherigen Funde umfassen Teile der Halswirbelsäule, Rippen und Knochen aus dem Lendenbereich. Der US-amerikanische Paläontologe Matthew Lamanna ist überzeugt, dass die Überreste zu einer bislang unbekannten Art gehören.

„Istrien-Echse“

Besonders außergewöhnlich ist der Fundort: Die Knochen liegen in einer Wassertiefe von etwa eineinhalb bis sechs Metern. Dass es sich tatsächlich um Knochen handelt, ist für Laien nicht ohne Weiteres erkennbar. Feine, porenartige Strukturen im Gestein, sogenannte Trabekel, liefern den Forschenden jedoch entscheidende Hinweise auf ihren Ursprung. Das Reservat Datule–Barbariga ist für die Wissenschaft kein Neuland. Bereits 1993 wurden dort zufällig Dinosaurierknochen entdeckt. Ein Mann war damals bei der Suche nach Dattelmuscheln auf einen Knochen im Gestein gestoßen. Ein Bekannter, der italienische Paläontologe Fabio Della Vecchia, erkannte die Bedeutung des Fundes.

Die Entdeckung führte zur Identifizierung des Histriosaurus boscariollii („Istrien-Echse“). Die nun gefundenen Überreste könnten mit dieser Art verwandt sein, dürften aber zu einer anderen, bislang unbekannten Spezies gehören. Die Forschenden vermuten, dass im Reservat noch weitere Fossilien verborgen sind.