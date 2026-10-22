Erfolgreiche Suchaktion nach drei Jugendlichen in Kärntner Bergen

Angehörige konnten die Jugendlichen (17 und 18), die auf einer mehrtägigen Wanderung in Kärnten waren, nicht erreichen und alarmierten die Polizei.

Drei Jugendliche, zwei deutsche und ein ungarischer Staatsbürger, im Alter von 17 und 18 Jahren, reisten mit dem Zug aus Deutschland nach Lienz, um eine mehrtägige Wanderung in der Schobergruppe im Bezirk Spittal an der Drau zu unternehmen. Am Mittwoch wanderten die Burschen von der Wangenitzseehütte auf 2508 Meter Seehöhe in Richtung Petzeck auf (3.238 m). Aufgrund einer Wetterverschlechterung brachen sie die Tour ab und informierten ihre Angehörigen über den Abbruch der Tour sowie den bevorstehenden Abstieg. Danach brach der Kontakt zu ihnen ab.

Nach mehreren erfolglosen Anrufversuchen der Angehörigen bis Donnerstagabend alarmierten diese die Polizei, da ein Unfall befürchtet wurde. Im Zuge eines sofort eingeleiteten Suchflugs des Polizeihubschraubers Libelle konnten die Jugendlichen schließlich in einer Hütte gefunden werden.

Wegen fehlender Netzabdeckung war es ihnen nicht möglich, sich bei ihren Eltern zu melden. Die drei Jugendlichen konnten selbstständig und unversehrt ins Tal absteigen. Im Einsatz standen der Polizeihubschrauber Libelle, ein Alpinpolizist der Alpinen Einsatzgruppe Spittal/Drau, sowie die Bergrettung Heiligenblut in Bereitschaft.